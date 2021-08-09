奧運／東奧賽事延燒　李洋、王齊麟最受讀者青睞

全球體育盛會已經在東京正式閉幕，台灣選手成功奪得2金4銀6銅，寫下歷史最佳成績！為致敬台灣選手的精采表現，Yahoo奇摩今（9）日15:00-19:00獻上「運動英雄感謝版」首頁，集結68位在最高運動殿堂留下精采身影的台灣選手登上Yahoo奇摩PC版首頁，並大聲說出全台灣人的心聲：「你們都是最棒的！」，將這一天獻給所有披上戰袍拼搏的選手們，並感謝背後支持的教練、防護員等團隊成員及每一位台灣人溫暖和令人感動的運動家精神，藉由特別版首頁為大家留下難得的紀錄！同時，Yahoo奇摩也發動社群集氣，推出四款#TeamTaiwan社群大頭貼，和網友一起在賽事激情之後，繼續支持台灣選手！

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