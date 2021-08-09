奧運／東奧賽事延燒　李洋、王齊麟最受讀者青睞

我是廣告 請繼續往下閱讀
量，其中以台灣選手奪牌、運動名將動態如：網球一哥盧彥勳、桌球教父莊智淵，以及每日賽程等新聞最受網友關注，更在7/24楊勇緯奪銀衝出第一波高峰後、於7/31戴資穎羽球女單四強賽勝出及「黃金男雙」李洋、王齊麟在世界體育最高殿堂勇奪台灣羽球首金當日創下瀏覽量高峰。此外，Yahoo奇摩運動也推出「AR體驗室」，運用AR技術創建3D多視角虛擬賽場和選手，提供趣味觀賽體驗，讓運動迷邊玩AR輕鬆看懂競賽規則，同時也為台灣選手應援，自上線以來已創下近22萬互動次數！
台灣選手在東京賽事拿下優秀戰績，推升Yahoo奇摩電商運動及賽事周邊商品熱度！除Yahoo奇摩超級商城「羽球」相關關鍵字熱搜量暴增40倍外，Yahoo奇摩拍賣上尤以台灣選手小林同學「林昀儒」、世界球后「戴資穎」關鍵字搜尋量暴增最受關注，而舉重女神「郭婞淳」的世大運台灣之光簽名套卡更獲得2萬8千元高價競標金額！
男雙羽球組在決勝點上一舉奪金，促動Yahoo奇摩購物中心「羽球」相關商品業績年增6倍，「關鍵球IN啦」周邊商品如WOKY沃廚2021限定台灣驕『奧』杯系列保溫、決勝點 羽球系列防疫必備口罩盒及珪藻土居家小物受消費者歡迎，PURGE普潔、天心、荷康等品牌也應景推出特製款醫用口罩。此外，選手周邊商品夯，像是戴資穎「VICTOR CROWN COLLECTION服飾」專屬系列、莊智淵的「BUTTERFLY ALC-FL限量特注紀念拍 負手板」、林昀儒的「BUTTERFLY CF-1 碳纖貼皮負手板」等也成為平台熱門商品。