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奧運／東奧賽事延燒　李洋、王齊麟最受讀者青睞

▲Yahoo奇摩獻「運動英雄感謝版」首頁，致敬68位台灣選手。（圖／Yahoo提供）
▲Yahoo奇摩獻「運動英雄感謝版」首頁，致敬68位台灣選手。（圖／Yahoo提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-09 16:59:39

全球體育盛會已經在東京正式閉幕，台灣選手成功奪得2金4銀6銅，寫下歷史最佳成績！為致敬台灣選手的精采表現，Yahoo奇摩今（9）日15:00-19:00獻上「運動英雄感謝版」首頁，集結68位在最高運動殿堂留下精采身影的台灣選手登上Yahoo奇摩PC版首頁，並大聲說出全台灣人的心聲：「你們都是最棒的！」，將這一天獻給所有披上戰袍拼搏的選手們，並感謝背後支持的教練、防護員等團隊成員及每一位台灣人溫暖和令人感動的運動家精神，藉由特別版首頁為大家留下難得的紀錄！同時，Yahoo奇摩也發動社群集氣，推出四款#TeamTaiwan社群大頭貼，和網友一起在賽事激情之後，繼續支持台灣選手！

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在東京賽事火熱開打前，Yahoo奇摩便結合旗下豐富多元的媒體內容、購物和創新科技等優勢，為台灣選手應援！透過Yahoo奇摩「東京戰報」新聞專題集結每日賽事頭條、台灣選手與戰績、運動冷知識與傳奇時刻故事等，讓網友隨時掌握最新動態；同時相關新聞自六月底至今已累計近八千萬瀏覽

量，其中以台灣選手奪牌、運動名將動態如：網球一哥盧彥勳、桌球教父莊智淵，以及每日賽程等新聞最受網友關注，更在7/24楊勇緯奪銀衝出第一波高峰後、於7/31戴資穎羽球女單四強賽勝出及「黃金男雙」李洋、王齊麟在世界體育最高殿堂勇奪台灣羽球首金當日創下瀏覽量高峰。此外，Yahoo奇摩運動也推出「AR體驗室」，運用AR技術創建3D多視角虛擬賽場和選手，提供趣味觀賽體驗，讓運動迷邊玩AR輕鬆看懂競賽規則，同時也為台灣選手應援，自上線以來已創下近22萬互動次數！

台灣選手在東京賽事拿下優秀戰績，推升Yahoo奇摩電商運動及賽事周邊商品熱度！除Yahoo奇摩超級商城「羽球」相關關鍵字熱搜量暴增40倍外，Yahoo奇摩拍賣上尤以台灣選手小林同學「林昀儒」、世界球后「戴資穎」關鍵字搜尋量暴增最受關注，而舉重女神「郭婞淳」的世大運台灣之光簽名套卡更獲得2萬8千元高價競標金額！

男雙羽球組在決勝點上一舉奪金，促動Yahoo奇摩購物中心「羽球」相關商品業績年增6倍，「關鍵球IN啦」周邊商品如WOKY沃廚2021限定台灣驕『奧』杯系列保溫、決勝點 羽球系列防疫必備口罩盒及珪藻土居家小物受消費者歡迎，PURGE普潔、天心、荷康等品牌也應景推出特製款醫用口罩。此外，選手周邊商品夯，像是戴資穎「VICTOR CROWN COLLECTION服飾」專屬系列、莊智淵的「BUTTERFLY ALC-FL限量特注紀念拍 負手板」、林昀儒的「BUTTERFLY CF-1 碳纖貼皮負手板」等也成為平台熱門商品。

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民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
100%0%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.2%5.8%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.29%80.71%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.44%32.56%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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