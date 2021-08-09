吳子嘉勸卸任後選桃園市長？ 柯文哲：大家看看笑笑就好

台北市長柯文哲2022年將卸任，美麗島電子報董事長吳子嘉建議，2022年可以參選桃園市長。對此，柯文哲今（9）日表示，吳子嘉每個禮拜建議都不一樣，大家看一看、笑一笑就好。





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北市府今日下午舉行防疫記者會，媒體詢問至於吳子嘉建議柯文哲卸任後選桃園市長，柯文哲笑答說，「吳子嘉上禮拜建議我要去選高雄市，這禮拜要我去選桃園市，每個禮拜都不一樣，大家看一看、笑一笑就好，還是要先把疫情撐過去。」





針對吳子嘉建議民眾黨立委高虹安、國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊參選台北市長的評論，柯文哲表示，現階段還是要把事情做好，候選人若有想要選，還是要做好準備。





柯文哲也說，政治還是有世俗的一面，不只政治能力要夠，地方、選民也要去拜訪，在這階段，每個人做好自己的事、做好準備，若要討論選舉，也是明年過完農曆年後的事了。最後，柯文哲再次強調，現階段就是把自己的事做好，要談選舉的事情還太早。









