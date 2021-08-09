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鬼月別亂來！女星為了鉅額獎金　闖鬧鬼聖地拍片

▲金素慧坦言怕鬼，這回詮釋勇闖鬧鬼聖地的大學生。（圖／采昌）
▲金素慧坦言怕鬼，這回詮釋勇闖鬧鬼聖地的大學生。（圖／采昌）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-09 21:00:00

農曆七月鬼門開！許多電影公司陸續推出恐怖電影，韓片《鬼門》也來應景，由金剛于領銜主演，搭檔前女團I.O.I成員金素慧共同演出。這是金剛于首度挑戰恐怖片，將飾演可以看到鬼魂的心靈研究所所長。怕鬼的金素慧這次飾演為了獎金，到廢墟拍恐怖片的大學生，她表示：「因為是和我個性相反的角色，讓我為此苦惱了很久。」 

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▲金剛于首度挑戰演恐怖片。（圖／采昌）
▲金剛于首度挑戰演恐怖片。（圖／采昌）
金剛于片中詮釋繼承巫師母親血液、具有靈能力的心靈研究所所長，他對此表示：「因為被充滿魅力的劇本給吸引，所以挑戰恐怖片演出。為了將我在拍攝現場感受到的恐怖，原封不動地傳達給觀眾，我也將盡最大的努力。」 

前I.O.I成員金素慧飾演為了獲得鉅額比賽獎金，決定進入修煉院拍攝恐怖影像的大學生。本身怕鬼的她，對於要詮釋一位不怕鬼的角色，她心有餘悸的表示：「我怕鬼，晚上睡覺的時候也害怕一個人睡覺。因為是和我相反的角色，讓我為此苦惱了很久。」 

《鬼門》劇情描述1990年，一間修煉院發生毛骨悚然的集體殺人事件。此後，修煉院陸續發生離奇的自殺或死亡事故，修煉院最後關閉並荒廢多年。一位擁有靈性體質的心靈研究所所長道鎮（金剛于 飾），為了揭開巫師母親在修煉院驅魔時的神祕死亡原因，他來到這間修煉院，並遇見到這邊拍攝恐怖影像，打算獲取比賽獎金的大學生。他們越深入其中，事態也相對失控；那些縈繞在修煉院的厲鬼，紛紛對他們伸出鬼爪。電影將於8月25日在台上映。

▲《鬼門》將在農曆七月底壓軸上映。（圖／采昌）
▲《鬼門》將在農曆七月底壓軸上映。（圖／采昌）
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民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
83.33%16.67%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.23%5.77%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.28%80.72%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
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2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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