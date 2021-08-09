鬼月別亂來！女星為了鉅額獎金　闖鬧鬼聖地拍片

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金剛于片中詮釋繼承巫師母親血液、具有靈能力的心靈研究所所長，他對此表示：「因為被充滿魅力的劇本給吸引，所以挑戰恐怖片演出。為了將我在拍攝現場感受到的恐怖，原封不動地傳達給觀眾，我也將盡最大的努力。」
前I.O.I成員金素慧飾演為了獲得鉅額比賽獎金，決定進入修煉院拍攝恐怖影像的大學生。本身怕鬼的她，對於要詮釋一位不怕鬼的角色，她心有餘悸的表示：「我怕鬼，晚上睡覺的時候也害怕一個人睡覺。因為是和我相反的角色，讓我為此苦惱了很久。」
《鬼門》劇情描述1990年，一間修煉院發生毛骨悚然的集體殺人事件。此後，修煉院陸續發生離奇的自殺或死亡事故，修煉院最後關閉並荒廢多年。一位擁有靈性體質的心靈研究所所長道鎮（金剛于 飾），為了揭開巫師母親在修煉院驅魔時的神祕死亡原因，他來到這間修煉院，並遇見到這邊拍攝恐怖影像，打算獲取比賽獎金的大學生。他們越深入其中，事態也相對失控；那些縈繞在修煉院的厲鬼，紛紛對他們伸出鬼爪。電影將於8月25日在台上映。
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