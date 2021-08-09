COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

微型飛彈突擊艇花2億遭撤案　海軍：不符作戰需求

▲海軍首艘高效能艦艇後續艦「塔江軍艦」交艦，也因而導致微型飛彈突擊艇胎死腹中。(圖／軍聞社提供)
▲海軍首艘高效能艦艇後續艦「塔江軍艦」交艦，也因而導致微型飛彈突擊艇胎死腹中。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-09 17:30:23｜2021-08-09 17:32:15

媒體報導，前參謀總長李喜明任內力主建造「微型飛彈突擊艇」，民國108年（2019年）建案計畫興建60艘約50噸位飛彈快艇，卻因為政策轉變遭到撤案，讓2億元建案經費付諸流水。對此，海軍司令部今（9）日澄清表示，微型飛彈突擊艇不符本軍作戰需求，為避免軍事投資浪費經向立院說明後而撤案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對媒體報導「微型飛彈突擊艇撤案，兩億元白花」，海軍司令部表示，本案於109年完成模擬儎台測試，驗測評估結果，因艇身較小受天候及海象限制大，影響飛彈發射之穩定性，不符本軍作戰需求，為避免軍事投資浪費，在向立法院說明後，經國防部同意辦理現況結案。

海軍指出，本案合約設計成果，可供本軍後續新造艦艇設計參考運用，並未造成預算浪費之情事；為強化不對稱戰力，已依國防部聯合戰力規劃指導，建案籌獲沱江級後續艦及機動飛彈車，可有效遂行防衛作戰任務。

微型飛彈突擊艇在李喜明擔任參謀總長任內規劃，概念來自於雄三飛彈誤射事件，微型飛彈突擊艇噸位約50噸，具備體積小特點，能夠搭載2枚雄風二型飛彈，僅由2至3名官兵操作就可出海迎敵，在雷達上的呈現訊號如同一般漁船，敵方難以判斷是否為船艦。但是在沱江級後續量產艦「塔江艦」交艦、美國同意出售岸置型魚叉反艦飛彈後，海軍基於預算考量而不願意繼續微型飛彈突擊艇研發計劃。

▲
▲ 前參謀總長李喜明任內力推微型飛彈突擊艇建案。（圖／軍聞社提供）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
66.67%33.33%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.23%5.77%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.33%80.67%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.52%32.48%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀