微型飛彈突擊艇花2億遭撤案　海軍：不符作戰需求

媒體報導，前參謀總長李喜明任內力主建造「微型飛彈突擊艇」，民國108年（2019年）建案計畫興建60艘約50噸位飛彈快艇，卻因為政策轉變遭到撤案，讓2億元建案經費付諸流水。對此，海軍司令部今（9）日澄清表示，微型飛彈突擊艇不符本軍作戰需求，為避免軍事投資浪費經向立院說明後而撤案。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-09 17:30:23｜2021-08-09 17:32:15
針對媒體報導「微型飛彈突擊艇撤案，兩億元白花」，海軍司令部表示，本案於109年完成模擬儎台測試，驗測評估結果，因艇身較小受天候及海象限制大，影響飛彈發射之穩定性，不符本軍作戰需求，為避免軍事投資浪費，在向立法院說明後，經國防部同意辦理現況結案。
海軍指出，本案合約設計成果，可供本軍後續新造艦艇設計參考運用，並未造成預算浪費之情事；為強化不對稱戰力，已依國防部聯合戰力規劃指導，建案籌獲沱江級後續艦及機動飛彈車，可有效遂行防衛作戰任務。
微型飛彈突擊艇在李喜明擔任參謀總長任內規劃，概念來自於雄三飛彈誤射事件，微型飛彈突擊艇噸位約50噸，具備體積小特點，能夠搭載2枚雄風二型飛彈，僅由2至3名官兵操作就可出海迎敵，在雷達上的呈現訊號如同一般漁船，敵方難以判斷是否為船艦。但是在沱江級後續量產艦「塔江艦」交艦、美國同意出售岸置型魚叉反艦飛彈後，海軍基於預算考量而不願意繼續微型飛彈突擊艇研發計劃。