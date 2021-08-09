微型飛彈突擊艇花2億遭撤案　海軍：不符作戰需求

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微型飛彈突擊艇在李喜明擔任參謀總長任內規劃，概念來自於雄三飛彈誤射事件，微型飛彈突擊艇噸位約50噸，具備體積小特點，能夠搭載2枚雄風二型飛彈，僅由2至3名官兵操作就可出海迎敵，在雷達上的呈現訊號如同一般漁船，敵方難以判斷是否為船艦。但是在沱江級後續量產艦「塔江艦」交艦、美國同意出售岸置型魚叉反艦飛彈後，海軍基於預算考量而不願意繼續微型飛彈突擊艇研發計劃。