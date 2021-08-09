韓國開放18歲以上成年人預約疫苗　又碰上莫德納遲到

韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，9日通報新增確診1492例，累計確診已達21萬2448例，其中有許多染疫者是尚未接種的年輕人，韓國政府於9日首度開放國內18歲以上的所有成年人預約接種，以遏止疫情繼續攀升。但韓國政府再度透露，原定這個月要交付的莫德納疫苗，因供應問題，又有部分要延遲交貨，韓國政府決定香把兩劑疫苗間隔延長應急，並打算向莫德納藥廠提出抗議。





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韓國在疫情大流行初期，靠著積極疫調以及大規模篩檢，曾一度有效控制疫情。但隨著疫苗接種速度緩慢，再加上傳染力強的Delta變種病毒肆虐，疫情快速升溫。9日通報，新增確診1492例，累計確診已達21萬2448例，刷新了週日確診最高紀錄，非首都圈社區確診病例也維持在40%左右。





截至目前為止，韓國5200萬人口中約45%至少接種一劑疫苗，但只有15%的人口已經完整接種疫苗。韓國政府自9日開放18至49歲族群的疫苗預約接種，預計自8月26日開始施打，希望藉由提供18至49歲年齡群接種莫德納或是輝瑞疫苗，在9月底前達到疫苗覆蓋率超過70%的目標。





但是《韓聯社》報導指出，韓國新冠疫苗預防接種推進團表示，預定於8月到貨的850萬劑莫德納疫苗，將會有一半以上延遲到貨，韓國政府決定從16日起，將兩劑疫苗的接種間隔延長到六週應急。





韓國政府目前已計劃向莫德納藥廠就延遲交付一事提出抗議。莫德納藥廠稱因實驗室問題，導致全球供貨延遲，但將會全力確保韓國採購的數量。





韓國政府先前共採購4000萬劑莫德納疫苗，但上半年僅到貨約11萬2000劑，7月至今到貨約234萬3000劑，原訂8月將會到貨的915萬8000劑，其中一部分也無法如期送達。





韓國政府決定將8月16日以後接種第二劑輝瑞和莫德納等mRNA疫苗者的接種間隔延長到6週，但高三生、高中教職員工和其他高考考生將按照當前接種間隔，托兒所和幼小初教職員工等教育保育工作者的接種間隔將調整成5週。





接種推進團強調，這只是一項臨時措施，第三季度的接種計畫不會出現錯誤，希望國民諒解以及協助。





莫德納在上個月也曾經告知韓國政府，原訂7月底到貨的一批疫苗，因為生產問題將推遲至8月交付。



