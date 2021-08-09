《財富老司機》畢業求職季　新鮮人該怎麼找工作

台灣目前維持二級警戒，指揮中心因應疫情態勢，循序漸進，適度放寬管制措施，開放了部分場域和空間。隨著疫情趨向穩定，企業逐步恢復正常運作，今年應屆畢業生也可以逐步主動出擊，找到好機會。對此，由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩，繼上一集探討「風險投資」該如何正確用錢，採取正當的控管策略，本集將針對「畢業求職季，新鮮人該怎麼找工作」，探討其戰略與戰術觀念。
財經中心/綜合報導
2021-08-09 21:00:00
首先，兩位主持人指出，若是屬於如STEM科技專業，數理方面領域的人，以台灣現在目前的情況來說，像半導體產業非常缺工程師，畢業就趕緊就業，要做的事情是去思考，這個公司的型態跟自己的能力，哪方面比較匹配。第二種像是醫生、會計師、建築師、律師需要考證照，這些科系的同學也先取得必要條件，在找工作、談待遇方面來說都會有所助益。
第三種則是興趣很廣泛，還沒有確定這輩子真的要做什麼的人，那所謂的「戰略」跟「戰術」就很重要，戰略可以細分為我這輩子要追求什麼，人生目標是什麼；另外就是戰術問題，像是求職的履歷口試準備等。黃群仁強調，理工類的學生大概就是朝著既定的方向走，但若是文科生基本上比較通才，那戰略的邏輯就是先把你的目標跟能力都審查清楚，只要在目標跟能力之中能平衡，那就是很清楚具體的戰略，所以對於文科生來說，會建議先得看一下現在世界長什麼樣子。
黃群仁進一步分享面試經驗要領，面試其實是一次的陌生拜訪，在這個陌生的訪談過程，需要做的事情是儘可能不要在求職時扣太多分，並能將自己強項具體表現出來。除了能力，許多企業也會注重整個社會環境分析，也就是能否與團體共同作業，讓別人覺得你是可信賴的。