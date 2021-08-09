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台南選物販賣機有條件開放　入口處須有專人落實防疫管理

▲台南市政府今（9）日舉行線上防疫記者會，由台南市長黃偉哲率經發局長陳凱凌向市民說明8月10日起選物販賣機防疫新規範。（圖／台南市政府提供）
▲台南市政府今（9）日舉行線上防疫記者會，由台南市長黃偉哲率經發局長陳凱凌向市民說明8月10日起選物販賣機防疫新規範。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-08-09 17:45:52

台南市政府今（9）日舉行線上防疫記者會，由台南市長黃偉哲率經發局長陳凱凌向市民說明8月10日起選物販賣機防疫新規範，台南市長黃偉哲表示，由於夾娃娃機大多沒有管理人員在現場，所以在有限度且符合防疫規定的範圍內，讓業者在依照防疫指引下來合法營業，且南市府也會加強落實防疫查察。

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▲選物販賣機防疫指引。（圖／台南市政府提供）
▲選物販賣機防疫指引。（圖／台南市政府提供）
經發局長陳凱凌指出，自8月10日起有關選物販賣機防疫新規範，業者須落實出入口及總量管制，營業場所須符合2.25平方公尺／人，消費者須全程戴口罩、實聯制、保持社交距離，現場亦須提供體溫量測、酒精消毒及拋棄式手套等設備，且機具每4小時、環境每8小時至少清潔消毒一次，並備妥紀錄表以供查核。

▲選物販賣機防疫指引。（圖／台南市政府提供）
▲選物販賣機防疫指引。（圖／台南市政府提供）

 至於選物販賣機的開放原則，陳凱凌強調，入口處須設有專人落實防疫管理，若無專人管理，須提送防疫計畫向經發局申請，計畫經核准後才能營業，計畫內容應包含裝設網路遠端監視、廣播等管理系統，且配合防疫，管理人員須能於1小時內抵達，又現場提供管理人員姓名及電話；經發局也說，將要求業者提供監視畫面供市府抽查，對於違反防疫規範者，將依傳染病防治法相關規定裁罰，最重甚至會要求業者歇業一週。

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