豪雨轟炸屏東縣佳冬鄉　枋警涉水協助安置受災戶

熱帶低壓挾帶著強大風雨，屏東縣佳冬鄉單日累積超過300毫米，短時間傾瀉的雨量，頓時讓佳冬鄉多處積水，更發生民眾淹水受困的情形。屏東縣政府警察局枋寮分局石光派出所前日下午14時許接獲通報，前往大同村武丁路三合院，處理民眾因大雨積水受困救援，警方協助兩人撤離送往鄉公所收容安置。
記者黃正忠／屏東報導
2021-08-09 18:01:21
屏東縣警察局枋寮分局石光派出所警員黃政嚴及王晧明，於前日14時許在佳冬轄區執行災害查報勤務時，接獲縣政府通報大同村武丁路有民眾因大雨積水受困，警方見雨勢加大淹水水位持續升高，立即涉水進入三合院搜尋受困民眾。
該住戶林姓女住戶(47年次）受災戶獨自在家中照顧領有身心障礙手冊的長兄，加上黃色泥水逐漸漫入家中，門口積水已達小腿高度，擔心入夜大雨持續，道路積水深度將達腰部有撤離困難。
派出所副所長林基狄立即聯絡鄉公所災害應變中心，警方協助撤離送往鄉公所收容安置，當場協助兩人到達安置處所，對於警方不畏風雨熱心協助再三感謝。
屏東縣警察局枋寮分局長簡彥匡表示，因應暴雨來襲，除加強各項防災應變整備外，並責令各派出所及交通分隊加強轄區災情通報作業，必要時進行交通管制工作，確保弱勢保全對象或行動不便者之預防性疏散撤離等各災情防救作業。