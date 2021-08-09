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《原子少年》20歲男孩羞澀內斂　迷人單眼皮激似黃子韜

▲20歲男孩（左）激似黃子韜（右），單眼皮超迷人。（圖／野火娛樂提供）
▲20歲男孩（左）激似黃子韜（右），單眼皮超迷人。（圖／野火娛樂提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-08-09 18:24:11

台灣男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》8團團員釋出完畢，這次壓軸登場的是海王星，各個團員多才多藝、青春熱血。值得注意的是，這次又一位團員撞臉藝人，先前地球團瑋弟與陳立農長得非常相似，而天王星的林川祐則激似Super Junior的銀赫，這回海王星的珅羽也被說長得很像黃子韜，迷人的單眼皮確實有幾分神似，除了感到相當榮幸之外，他也期許自己可以從黃子韜身上學到舞台上的演出，以及爽朗、俐落且自信的說話態度。

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▲珅羽（左）被說長得很像黃子韜（右）。（圖／野火娛樂提供）
▲珅羽（左）被說長得很像黃子韜（右）。（圖／野火娛樂提供）
年紀最小的范范只有16歲，雖然跟團員相差4歲左右，但憑著他成熟臉蛋和豐富的表演經驗，加入海王星後很快就能融入大家，但也因為范范較年輕，所以有一定的壓力，不過他仍自信地說：「我覺得我能成長更多，也可以跟哥哥們多多學習，只有足夠努力才能把我的壓力消除，不讓自己失望」。

過去在南韓擔任3年練習生的劉浩文，表示男團都會有「忙內」和「團寵」的角色，笑說希望自己能在海王星擔任和事佬，帶動大家前進。而外表冷酷的周子翔也曾在南韓居住半個月，他分享當時因為語言不通，因為只會說其中一道菜的菜名，所以連續好幾天都吃同樣的食物。

▲范范（左）覺得自己能成長更多，劉浩文（右）曾在南韓擔任3年練習生。（圖／野火娛樂提供）
▲范范（左）覺得自己能成長更多，劉浩文（右）曾在南韓擔任3年練習生。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年ATOM
▲《原子少年ATOM BOYZ》公布海王星團團員。（圖／野火娛樂提供）
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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
66.67%33.33%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.23%5.77%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
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19.33%80.67%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

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請問您施打疫苗了嗎？

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