劉特用親親「讓女友閉嘴」　激吻趙露思竟飄大蒜味

「甜寵劇女王」趙露思搭檔劉特演出《一不小心撿到愛》，再次與霸氣總裁談戀愛，劉特劇中使出哄女友3招，先是在趙露思公司樓下等她加班，還等了一個晚上，後來又替對方買早餐，蓋毛毯並哄她睡覺，甜喊：「我抱著我的全世界，我怎麼睡得著。」他甚至使出只要女友一說話就吻她的終極大絕招，簡直吻到天花亂墜，畫面看似唯美浪漫，趙露思卻自爆吻戲前會吃大蒜。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-10 08:00:00
談到吻戲，趙露思自曝拍吻戲前都會吃大蒜，劉特疑惑：「談戀愛不讓親嗎？」敬業的兩人在劇中可說是吻好且吻滿，甚至吻出聲音，女生也不時撒嬌討親親，尤其劉特壁咚輕撫趙露思耳朵，安撫女生情緒後吻下的「安心吻」，還有兩人在帳篷內，劉特對趙露思說：「那你這麼想玩，那我們試試吧。」臉紅心跳的台詞都叫人酥麻。
七夕情人節將至，myVideo也應景出推「高糖度甜寵片單」，由趙露思、劉特《一不小心撿到愛》打頭陣，以及宋茜、歐豪《陌生的戀人》，兩人遊走在危險愛情邊緣，獻出激情床戲，景甜、張彬彬《司藤》由女主角上演霸氣壁咚，首場吻戲長達了十多分鐘，讓觀眾都感受到粉紅氛圍，無法自拔，另外還有宋茜新劇《心跳源計劃》、甜寵古裝劇《風起霓裳》、《花好月又圓》，加上張睿家、嚴正嵐主演《我的老闆是隻貓》等，情人節與另外一半在家防疫放閃，學習劇中愛情一招半式，愛情更能增溫。