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盧碧狂襲日本！草間彌生「南瓜」遭大浪捲入海中

▲日本知名當代藝術家草間彌生，在瀨戶內海直島設置的藝術品「南瓜」被大浪捲進海中。（圖／翻攝自@33554_4441推特）
▲日本知名當代藝術家草間彌生，在瀨戶內海直島設置的藝術品「南瓜」被大浪捲進海中。（圖／翻攝自@33554_4441推特）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-08-09 18:40:36｜2021-08-09 18:41:11

今年第9號颱風盧碧遠離中國之後直撲日本，九州以及四國地區下起大雨，也傳出不少暴風吹倒建築物的消息。日本知名當代藝術家草間彌生，在瀨戶內海直島設置的藝術品「南瓜」也不敵盧碧的狂風暴雨，被大浪捲走，滾進海裡。官方也在稍早證實作品因颱風受損，目前已先拆除。

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根據《朝日新聞》報導，持有這件「南瓜」藝術品的倍樂生公司表示，南瓜約在當地時間9日早上10點半左右，被強風暴雨帶來的大浪捲走，「南瓜」也因為在海面上不斷地滾動，出現了嚴重的損害。根據了解，事發當時，海面接近漲潮的狀態。只見「南瓜」被吹落海面，在海中載浮載沉，令不少網友直呼心疼。


根據了解，這件「南瓜」藝術裝置高2公尺，寬2.5公尺，於1994年設置在直島的一處碼頭前端，是草間彌生的知名代表作品之一，更是直島知名景點，深受當地居民以及遊客的喜愛。每年進入颱風季時，官方都會先將「南瓜」搬離海岸，因為「南瓜」是空心打造，相當容易搬運，但這一次來不及撤走，就被捲入海中。

▲日本知名當代藝術家草間彌生，在瀨戶內海直島設置的藝術品「南瓜」，深受當地居民以及外來觀光客喜愛。（圖／翻攝自《朝日新聞》）
▲日本知名當代藝術家草間彌生，在瀨戶內海直島設置的藝術品「南瓜」，深受當地居民以及外來觀光客喜愛。（圖／翻攝自《朝日新聞》）

目前倍樂生公司已經將南瓜進行回收，並表示作品有出現毀損，將會暫停展出。目前尚未確定任何該雕塑作品維修事宜，後續仍須經過草間彌生本人與倍樂生公司協議後才能決定。

▲持有「南瓜」的倍樂生公司在推特上表示，已經將南瓜回收，但因為嚴重損毀，重新展出的事宜還有待討論。（圖／翻攝自ベネッセアートサイト直島推特）
▲持有「南瓜」的倍樂生公司在推特上表示，已經將南瓜回收，但因為嚴重損毀，重新展出的事宜還有待討論。（圖／翻攝自ベネッセアートサイト直島推特）

盧碧颱風離開中國之後，於8日登陸日本九州鹿兒島，並於9日清晨附近再次登陸廣島縣吳市。受到盧碧颱風影響，日本九州下起暴雨，也有超過35萬人收到避難警示，在「南瓜」被大浪捲入海中的同時，香川縣的最大風速達到23.3公尺，風勢相當強勁。

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