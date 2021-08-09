T1／首屆選秀共6輪17人被選中　各隊選秀結果一覽

T1聯盟2021年選秀大會今(9)日進行，首屆共選6輪，有17人被選中，首輪被選中的5位球員為阿巴西、謝亞軒、羅振峰、尤楚翔、藍少甫。

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首屆選秀大會原定於7月28日進行，因臺灣嚴重特殊傳染性肺炎疫情降為第二級防疫警戒而順延至8月9日。聯盟於2021年成立，因為沒有前一賽季之名次可以決定選秀順位，因此第一屆新人選秀會效仿日本職棒採取「指名制」與「交涉權」。獲得球員指名權後，該球團可以用符合聯盟保證薪資規定的價碼和該球員議約。

值得注意的是，新北中信特攻以新臺幣150萬元，購買了高雄海神本屆選秀會的首輪選秀權。本屆聯盟宣布共102人報名，58人符合選秀資格。

首輪選秀各球團指名自己想要的球員，新北中信選下阿巴西和謝亞軒，台啤放棄，桃園選羅振峰；台南和台中都選尤楚翔，他本人選擇台中隊，台南則補選了藍少甫。

第二輪新北中信選魏嘉豪，桃園選黃奕勝，台中選楊承翰，台南選蘇志誠，高雄海神選蘇文儒。

第三輪新北中信選東方譯慷，桃園選張舜丞，台中放棄，台南選林梓峰，高雄海神。

第四輪新北中信選劉旻諺，桃園放棄，台南選劉駿霆。

第五輪新北中信選周承睿，台南選吳念哲。

第六輪剩下兩球隊都放棄，選秀大會告終。