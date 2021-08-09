高捷岡山路竹延伸線二階招商　力拚年底前動工

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副市長林欽榮表示，高雄捷運岡山路竹延伸線第二A階段計畫早先已納為行政院前瞻基礎建設範疇，也是市長陳其邁非常關心並持續推動的政策之一，在重大交通建設優先的施政主軸下，岡山路竹延伸線僅僅是高市府交通政策其中一環，現在持續施工中的環狀輕軌，還有未來捷運黃線、林園小港延伸線，都將提升高雄市區內大眾運輸路網覆蓋率，並使高雄捷運的路網串聯國際海、空，或者國內台鐵、高鐵等相關交通建設，不僅僅具觀光價值，未來更能提供通勤、就學、轉乘及擴大區域經濟與產業效益，奠定未來高雄百年發展的基礎。市府將持續擘劃因應高雄發展所需要的大眾運輸建設，使高雄朝向便捷多元的TOD大眾運輸發展，並據以發揮既有雄厚的產業實力，打造岡山路竹延伸線成為南台灣高科技廊帶。
捷運工程局長吳義隆會後說明，本次岡山路竹延伸線第二階段工程招標採土建軌道標、機電系統標皆以統包工程方式分標辦理，二件統包工程案皆屬巨額採購，等標期暫訂為40日。今日廠商說明會說明完畢後，將儘快在8月中旬前公告上網招標。
捷運局進一步說明，如第二階段機電系統標決標後，預計今年底機電系統廠商將進場接續第一階段工程施作，屆時捷運岡山站(RK1)將可於113年中通車營運，捷運局也持續以岡山路竹延伸線第二階段RK2～RK6工程今年年底前動工及116年底達通車營運目標努力，誠摯歡迎業界投資高雄，期望民間與高雄市政府共創雙贏。