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高捷岡山路竹延伸線二階招商　力拚年底前動工

▲副市長林欽榮表示，將打造岡山路竹延伸線成為南台灣高科技廊帶。（圖／高市府捷運局提供）
▲副市長林欽榮表示，將打造岡山路竹延伸線成為南台灣高科技廊帶。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-08-09 22:00:00

高雄市政府捷運工程局今(9)日於蓮潭國際會館-宴會國際2廳舉辦「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)統包工程廠商說明會」，採實體及線上方式同時召開，場內約有31家廠商參加，也有近20家廠商及交通部等相關單位採線上會議方式與會，包括國內外營建、機電系統、軌道運輸等大型業者積極參與洽詢，顯示此次的廠商說明會相當圓滿成功。現場亦有多位高雄市議員及立法委員代表出席，共同關心地方發展。

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▲現場有多位高雄市議員及立法委員代表出席，共同關心地方發展。（圖／高市府捷運局提供）
▲現場有多位高雄市議員及立法委員代表出席，共同關心地方發展。（圖／高市府捷運局提供）
副市長林欽榮表示，高雄捷運岡山路竹延伸線第二A階段計畫早先已納為行政院前瞻基礎建設範疇，也是市長陳其邁非常關心並持續推動的政策之一，在重大交通建設優先的施政主軸下，岡山路竹延伸線僅僅是高市府交通政策其中一環，現在持續施工中的環狀輕軌，還有未來捷運黃線、林園小港延伸線，都將提升高雄市區內大眾運輸路網覆蓋率，並使高雄捷運的路網串聯國際海、空，或者國內台鐵、高鐵等相關交通建設，不僅僅具觀光價值，未來更能提供通勤、就學、轉乘及擴大區域經濟與產業效益，奠定未來高雄百年發展的基礎。市府將持續擘劃因應高雄發展所需要的大眾運輸建設，使高雄朝向便捷多元的TOD大眾運輸發展，並據以發揮既有雄厚的產業實力，打造岡山路竹延伸線成為南台灣高科技廊帶。

捷運工程局長吳義隆會後說明，本次岡山路竹延伸線第二階段工程招標採土建軌道標、機電系統標皆以統包工程方式分標辦理，二件統包工程案皆屬巨額採購，等標期暫訂為40日。今日廠商說明會說明完畢後，將儘快在8月中旬前公告上網招標。

▲捷運局表示廠商說明會說明完畢後，將儘快在8月中旬前公告上網招標。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運局表示廠商說明會說明完畢後，將儘快在8月中旬前公告上網招標。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局進一步說明，如第二階段機電系統標決標後，預計今年底機電系統廠商將進場接續第一階段工程施作，屆時捷運岡山站(RK1)將可於113年中通車營運，捷運局也持續以岡山路竹延伸線第二階段RK2～RK6工程今年年底前動工及116年底達通車營運目標努力，誠摯歡迎業界投資高雄，期望民間與高雄市政府共創雙贏。

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