《神之鄉》出第二季？製作人賣關子：神明會有最好的安排
東森、映畫聯合製作大戲《神之鄉》，上周播出最終回，公視首播主要觀眾群（4+）兩集收視分別為2.81與2.97，且第10集更登上全頻道收視冠軍，當晚主演全員到齊，在直播上許願能有第二季，總製作人郭建宏表示會審慎評估，相信「神明會有最好的安排」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-09 22:00:00
《神之鄉》上周收視最高點3.17落在第10集，聖恩社眾人遶境，神將、宮燈隊以及廖威廉、林暉閔3人「僮仔」表演時刻，最後身著三太子裝的李玉璽成功打出大陀螺，也讓躺在病床上的王識賢看著電視傳來的畫面感動不已，含著淚直說：「阿薰，我們的陀螺打起來了。」李玉璽則回：「爸，我們做到了！」這段劇情令觀眾淚腺失守，直呼：「王識賢真的好猛，躺在床上情緒還這麼滿。」
王識賢爆料自己當下其實是在跟空氣對戲，眼前的電視沒有畫面，副導在一旁提詞，他就開始演了，看著兒子替自己實踐當年未完成的遺憾，頓時覺得兒子長大了、能夠超越自己，那是一種當爸爸的驕傲。黃鐙輝則說王識賢大概把1年份的眼淚都哭完了，每顆鏡頭都可以哭得這麼飽滿，對他佩服到五體投地，王識賢笑說：「我早就知道，躺在這裡真的沒有比較好賺。」其中一幕黃鐙輝還把聖帝公抱起來一起看電視，網友大讚「阿義（黃鐙輝角色）真的是可愛死了」。