吳姍儒店租高達百萬！遭爆已4個月沒繳 吳宗憲看不下去
餐飲業前陣子因三級警戒期間無法內用，嚴重影響收入之外，有些店主甚至繳不出店租和員工薪水，而藝人吳姍儒在東區經營的咖啡廳，每個月也必須支付100多萬租金，不過暖心的房東卻不跟她收4個月，爸爸吳宗憲似乎看不下去，忍不住爆出背後內幕，直呼：「老闆娘妳真的不能這樣子！」
記者侯家瑜/台北報導
2021-08-10 09:00:00
吳宗憲在節目《小明星大跟班》分享，曾經在新聞報導上看到，有房東連續4個月都沒有收房租，透露就是女兒吳姍儒開的咖啡廳，「畫面出現在她（吳姍儒）的店，那個咖啡廳在東區，1個月100多萬的租金，她跟房東說可不可以不收房租？於是房東就真的4個月都不收」，也爆料吳姍儒還跪求房東再出一些錢，讓她能多照顧員工。言論一出，吳姍儒趕緊出面叫爸爸不要亂說話，而吳宗憲就接著大喊：「恁爸（吳宗憲）就是那個房東啦！老闆娘妳真的不能這樣子。」
另外家中經營二手車行的薔薔，表示爸爸也因為疫情每天愁容滿面：「鐵門一拉起來，就是20幾萬要出去，我爸說現在就是看誰能在這波疫情撐住，有本事撐住，疫情過後就是你的。」表示爸爸為了緩解危機，把300萬的老本拿出來虧，就是為了要讓員工安心。孝順的薔薔也幫忙車行拍攝宣傳影片，來累積一些新的顧客，透露連吳宗憲的二女兒，也把愛車賣給她。
對此，吳宗憲解釋：「她（二女兒）為了有現金支付員工薪水，才把她的車賣掉，但她現在換Porsche（保時捷）。」一旁的吳姍儒疑似聽出端倪：「你幫她買新車嗎？你真的很過分！我8月生日她10月，而且她已經要嫁出去了！」吳宗憲則笑說：「因為她很乖啦！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。