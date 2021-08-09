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缺工問題嚴重　紐西蘭擬重啟邊境

▲紐西蘭為防疫而關閉邊界，然而近期公私部門人力嚴重短缺，恐加劇通膨。為此，總理阿爾登預計本週宣布重新開放邊境。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐西蘭為防疫而關閉邊界，然而近期公私部門人力嚴重短缺，恐加劇通膨。為此，總理阿爾登預計本週宣布重新開放邊境。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-09 19:41:47

（中央社威靈頓9日綜合外電報導）紐西蘭為防疫而關閉邊界，然而近期公私部門人力嚴重短缺，恐加劇通膨。為此，總理阿爾登（Jacinda Ardern）預計本週宣布重新開放邊境。

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阿爾登去年3月起靠著強硬封城措施，以及關閉國門，成功遏止本土感染，抗疫成績斐然。然而，這種排除策略為高度仰賴移工的紐國經濟帶來沉重壓力，導致生產成本飆高、產量下降。

阿爾登已預告，將於12日宣布未來六個月的公共衛生與邊境管制計畫，一切謹慎為上。她今天說，「任何針對邊境管制的調整都將依據風險，分階段審慎考慮。我們已經堅持這麼久，得到這麼多自由，絕不能急著邁出下一步，反而走上回頭路。」

如今紐國的酪農、園藝、住宅、服務、衛生產業與許多公部門都通報人力嚴重短缺，並呼籲政府解除邊境封鎖。

單是在9日，紐國醫院約有1500名助產士辭職，理由是「人力嚴重短缺導致過度工作」。本月稍晚還有超過3萬名護士準備罷工，這將是她們自6月至今的第二次罷工，希望在人力不足的時刻，爭取更好的薪資和工作條件。

餐旅業同樣捉襟見肘。上月約有2000間餐館暫停營業熄燈抗議，希望政府關注廚師等專業服務人員短缺的問題。

上週，阿爾登宣布單向開放來自薩摩亞（Samoa）、東加王國（Tonga）與萬那杜（Vanuatu）等國的季節性工人免隔離檢疫入境，以解決國內園藝產業人力短缺的問題。

紐西蘭迄今累計通報約2500例確診，包括26人病故，這項傲人紀錄讓阿爾登在去年10月大選中以壓倒性勝利連任。紐國自今年2月後，就未再出現本土感染病例。

先前專家警告，一旦肆虐鄰國澳洲與其他國家的Delta變異株流入紐國，封城時間將會延長。紐國近500萬人口中，僅有21%已完整接種疫苗。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1100809

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