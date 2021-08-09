侯友宜宣布新聞、觀旅局長互調 民進黨團質疑為了這件事
新北市長侯友宜今（9）日突然宣布新聞局長蔣志薇與觀光旅遊局長張愛晶2人的職務對調，並於11日生效；這突如其來的人事異動，也讓部分新北市議員感到錯愕，而民進黨新北市議會黨團質疑，侯友宜在疫情趨緩後倉促換「蔣」，是否已在為明年的選戰做準備？
記者陳志仁／新北報導
2021-08-09 19:57:04
民進黨新北市議會黨團總召黃俊哲指出，新北市政府臨時頒布人事異動，由上任不久的觀光局長張愛晶與新聞局長蔣志薇對調，張愛晶上任不過122天，期間僅不過經歷幾次的質詢，觀光局的業務也都尚未熟捻就，馬上調任市府核心職務；請問侯友宜所謂適才適所的標準為何？還是為選舉做超前部署？
黃俊哲表示，張愛晶擔任觀光局長任內，係既無推展新的業務，也沒將觀光局長的業務給上手，更無為新北市帶來當初蔣局長在新聞裡所說，「新北會藉由她的專長將新北市的觀光旅遊品牌推向國際！」人事異動顯示侯友宜不將人才適才適所的調動，而是把職務當作酬庸，將市府一步步改為選舉機器。
黃俊哲強調，疫情過後的新北市，亟需要一位振興新北市觀光的首長，而張愛晶卻無法勝任這個角色，所以要蔣志薇來救火嗎？尤其張愛晶擔任觀光局長的期間，發生淡水防疫旅館混居的問題，卻被侯友宜「重用」轉任新聞局長，擔任化妝師的角色，也凸顯出市府正為防疫期間各機關的「宣傳不力」做檢討。