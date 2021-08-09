收視破5！《俗女2》母女過招飆淚　網友不准編劇發便當

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▲謝盈萱（左）、藍葦華鬧出家暴烏龍。（圖／愛奇藝國際站提供）

× ▲謝盈萱（左）、藍葦華鬧出家暴烏龍。（圖／愛奇藝國際站提供）

「我下載了一個APP，可以計算如果離家之後，還剩多少時間可以陪父母，如果我去英國，一年頂多回來兩三趟，那這樣只剩352天，可以看到爸媽了。」

▲陳竹昇（左）接受兒子的同志戀情。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

× ▲陳竹昇（左）接受兒子的同志戀情。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

▲嚴藝文（左起）、陳長綸、吳以涵、華視總經理莊豐嘉慶祝收視開紅盤。（圖／華視提供）