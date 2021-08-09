國民黨青年自嘲寧投「江」自盡　朱立倫若大勝關鍵在2022

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楊植斗認為，民眾希望在野黨硬起來，制衡民進黨，而江啟臣主動出擊，力推反萊豬公投，衝破史上最高連署數，對國民黨的確有加分效果。因應黨主席選舉開打，江啟臣更積極求戰，在「疫苗議題」上，也祭出訴訟，控告食藥署圖利高端。楊表示，樂見黨內民主競爭，但縱觀這半年的成績單，江啟臣仍值得鼓勵。
有意參選北市議員的詹為元則表示，國民黨一直被詬病的問題就是年輕人不受重用，江啟臣過去這一年半內在有限的資源下，已經盡力在給黨內青年機會。例如不分區提名每5人應有1名青年，以及選區N+1等政策，其實都衝擊著現狀的既得利益者，踏出改革的步伐，外界看起來雖然是小小的改變，事實上需要蠻大的勇氣與決心。
至於任用青年部分，詹為元說，青年部自從陳冠安擔任主任之後，針對青年議題不斷發聲，例如青年關心的居住正義、動保、環保議題等，並且大膽啟用革實院受訓之學員參與記者會，讓有心的年輕人都能站上檯面，給予機會也能透過實戰磨練。另外開設百年老店的店商平台，以及透過大數據的方式掌握議題，並直接迎擊綠營側翼，整體來說比較新穎活潑。
不過，詹指出，青年改革關鍵還是如何能持續給予年輕人舞台，如果只拘泥於黨內的資源與職位，遠遠不夠。其實還是必須引進社會力，多與社會團體組織合作，不同面向的培養年輕人，這對國民黨培育年輕人來說才是增加廣度與深度的做法。
前青年團總團長田方倫表示，江啟臣過去一年半不斷提青年改革，起碼願意做個樣子，讓他們有表現機會，確實也有不少青年願意參加黨內活動。他強調，國民黨從來不缺年輕人，缺的是展現的舞台。
田方倫指出，江啟臣也比較倒霉，遇到民眾黨崛起，民眾黨內有不少藍營體系培育出來的青年被吸引過去，站在青年角度想，留在國民黨熬再久都是個助理，出走的青年有自己選擇的權利，未來的主席要讓年輕人能為社會帶來貢獻、改變的機會，才有留下人才的可能。
田方倫說，江啟臣當時挾著世代交替浪潮掌黨權，改革委員會提出地方縣市議員提名辦法採「N+1」或青年加權方案2擇1等，鼓勵黨內年輕人投入公職。對此，他表示，無論下任黨主席是誰，這項政策一定要延續，鼓勵青年參政不是嘴上說說，至少要讓新世代有機會拿到入場券。
另一名黨內青年表示，黨內45以下年輕人對朱立倫較為反感，因為他們看到的朱立倫，不是「馬立強」時期與擔任新北市長前期的朱立倫，反而是從換柱開始累計對他的印象，因此這個年齡層願意支持江啟臣，他自嘲，不少年輕人寧可「投江」自盡。
該青年強調，江啟臣讓年輕世代看到機會，可惜的是他任內沒有選舉，成果無法直接兌現，不過他也認為，江啟臣沒有將青年支持運用在黨代表等地方組織上，較為可惜。
此外，他也回顧，朱立倫在任時期，身邊幕僚、助理學歷清一色台大、政大或留美，期盼未來團隊能夠更多元性、廣納人才，不該只接受完美高學歷的青年。
另一名正在準備市議員選舉的青年表示，江這一局的優勢在於他願意在國民黨在處於谷底時跳出來承擔，且當時黨員對朱立倫有期待，朱卻不出來。不過很現實的，江啟臣的歷練沒有朱立倫完整。
該青年說，去年無論誰接任黨主席都會辛苦，沒錢、沒人、沒資源，即便民進黨執政成果奇差無比，但國民黨的民調無顯著提升，這是最大的問題，也是江啟臣最大困境。
他強調，國民黨已經給過中生代、青壯派機會，江啟臣雖然沒有做到天怒人怨，但也沒有讓人很滿意，做不到整合各縣市資源。持平而論，朱立倫目前提出的政策確實與江啟臣高下立判，選戰主軸也明確，就是2022拿下過半縣市。
該青年強調，過去這段時間，從基層黨員到縣市首長危機意識高漲，地方選舉是很現實的課題，朱、江兩人相較，朱確實是比較適合的母雞，但這不代表江啟臣改革失敗或國民黨不給年輕世代機會，只代表了江啟臣階段性任務完美結束。
以及，一名黨務青年也提出江啟臣的問題，他表示江過去經歷只有新聞局長、立委，當上主席後沒給外界感受到戰力及統合策動能力；此外，江啟臣派任的部分一級主管能力不足，也是江啟臣做得有氣無力的原因之一。
該青年透露，部分主管們以改革者之姿進入黨中央，對組織了解程度低，對原有人員不尊重，顯示出其見識高度、手腕、政治資歷與過去的黨高層產生巨大懸殊，導致江處處受到掣肘。
不過，這名黨務青年也強調，就國民黨現狀，江啟臣已經發揮得很不錯了，但大家現在更需要的是整軍出戰、打贏選舉，朱立倫也別因為選上黨主席，就以為大家都非常支持他，大家只是認同他更能勝任2022母雞，未來應謙虛面對這個位子。