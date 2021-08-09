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藍營議員籲取消高雄國慶煙火　觀光公協會共同聲明反對

▲藍營議員建議取消取消10月底以前的市府活動，例如國慶煙火。（圖／翻攝自高雄市議會直播）
▲藍營議員建議取消取消10月底以前的市府活動，例如國慶煙火。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-09 20:44:29｜2021-08-09 21:22:43

今（9）日高雄繼續市政總質詢，李眉蓁、鍾易仲、黃香菽、蔡武宏及李亞築等5名國民黨KK陣線的議員進行聯合總質詢，建議省下如國慶煙火的預算運用於紓困及振興經濟，但今日晚間10個觀光公協會發出共同聲明表達反對意見，認為台灣燈會與國慶煙火在睽違20年後即將重返高雄，城市行銷的大型活動，才是真正得以是市場復甦的一帖良劑。

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國民黨KK陣線的議員今日針對市府防疫因應、紓困、預算執行、振興經濟等議題提出質詢，議員鍾易仲在質詢時建議市長陳其邁考量市民安全，取消10月底以前的市府活動，例如國慶煙火，而2022年燈會將在高雄舉辦，如果疫情仍不穩定，也建議市府向中央爭取延辦及保留舉辦權益。

其他議員也認為，目前市府預算執行率目前約53.27%，受到疫情影響，市府今年預算執行率最高為90%，預估年底可省下150億元支出，如再停辦國慶煙火及明年燈會，預估可省下200億元，建議市府將節省的預算運用於紓困及振興經濟。

但此舉引來10個觀光公協會理事長提出共同聲明反對，聲明以「紓困與振興並重的國慶煙火及台灣燈會」為題，指出觀光產業面對COVID-19疫情影響，面對近乎停擺的觀光產業，觀光業者咬牙苦撐，終於在近期得以從國內市場看見曙光，國內觀光經濟的復甦需要透過亮點活動帶來觀光商機，台灣燈會與國慶煙火在睽違20年後即將重返高雄，無疑是觀光業界對於解封後的國內觀光市場的重要指標，公協會成員均衷心期盼，高雄兩大國際活動的舉辦，為觀光產業業者注入活水，共同成為振興台灣觀光的領頭羊。

▲今（9）日晚間，10個觀光公協會發出共同聲明，對議員取消國慶煙火的建議表達反對意見，認為台灣燈會與國慶煙火在睽違20年後即將重返高雄，城市行銷的大型活動，才是真正得以是市場復甦的一帖良劑。（圖／翻攝畫面）
▲今（9）日晚間，10個觀光公協會發出共同聲明，對議員取消國慶煙火的建議表達反對意見，認為台灣燈會與國慶煙火在睽違20年後即將重返高雄，城市行銷的大型活動，才是真正得以是市場復甦的一帖良劑。（圖／翻攝畫面）
觀光公協會聲明內容如下：

紓困與振興並重的國慶煙火及台灣燈會

觀光產業面對COVID-19疫情影響，遭逢前所未有的重擊，各國邊境管制措施下，出國遊程近乎零收入。面對雪崩式下滑、近乎停擺的觀光產業，觀光業者咬牙苦撐，終於在近期得以從國內市場看見曙光。

台灣近三個月的防疫成果已近疫情趨緩之際，國內觀光經濟的復甦需要透過亮點活動帶來觀光商機，台灣燈會與國慶煙火在睽違20年後即將重返高雄，無疑是觀光業界對於解封後的國內觀光市場的重要指標。

防疫優先，在嚴峻疫情下，觀光業者亦與市府共體時艱，惟紓困措施支持業者幅度有限，亦非企業長久之計；城市行銷的大型活動，才是真正得以是市場復甦的一帖良劑。

依據國際組織估計，每場活動為所在地帶來的間接效益，是主辦單位的7 倍，龐大的經濟效益，讓集客產業有火車頭產業之稱。國內旅遊才得以透過大型活動中，結合交通、餐飲、住宿、文化、娛樂，提高整體附加價值，帶動城市觀光經濟，擴大產業周邊效益，同時亦為高雄帶來國際城市行銷的嶄新的高度。

公協會成員均衷心期盼，高雄兩大國際活動的舉辦，為觀光產業業者注入活水，共同成為振興台灣觀光的領頭羊。


高雄市旅舘商業同業公會理事長周文彬

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良

高雄市觀光協會理事長劉坤福

高雄市觀光旅館商業同業公會理事長林子寬

中華民國旅行業品質保障協會榮譽理事長黃金祥

大高雄觀光商圈總會會長劉昭智

東高雄觀光產業聯盟理事長鍾兆淵

大高雄觀光協會理事長鍾兆奇

大高雄旅行業經理人協會理事長高宗亮

高雄市民宿發展協會理事長黃翊誠

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