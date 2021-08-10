馬尼拉類封城次日　傳違反宵禁者遭社區警衛射殺

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Delta變異株傳播風險攀升下，菲律賓兒童確診病例近日明顯增加。但衛生部今天發布聲明指出，不只兒童，菲國全年齡層染疫人數都呈攀升趨勢。
菲律賓衛生部表示，與上兩週相較，7月26日到8月8日菲國全年齡層確診人數增加59%。其中，30到39歲染疫人數增幅最大，80歲以上確診人數增幅最小。
由於全國確診數攀升47%，維赫利說，菲國COVID-19傳播風險已從「中度風險」提高到「高風險」。
此時，馬尼拉都會區醫療量能再度吃緊。菲律賓國家腎臟移植研究所（NKTI）和位於塔古市（Taguig）的聖路加醫學中心（St. Luke's Medical Center）都發出滿床通知。
維赫利說，菲律賓全國236家醫療院所占床率達85%以上，進入「危急」狀態，其中25家位於大馬尼拉地區。
疫情嚴峻下，大馬尼拉地區6日起實施為期兩週的強化社區隔離（ECQ）類封城措施，1300萬居民受影響。除銀行、餐廳、超市等基本服務外，其他店家暫停營業；禁止民眾晚上8時到凌晨4時外出活動；餐廳也暫停開放內用，僅提供外送、外帶服務。
馬尼拉都會區類封城措施上路隔天，卻傳出男子疑因違反宵禁規定，遭社區警衛射殺。
根據馬尼拉市政府發布的監視器畫面和資訊，一名59歲的乞討者7日在馬尼拉市貧民區－唐度區（Tondo）遭社區警衛射殺。兩名奎松市（Quezon）警察正好路過，發現這名乞討者遺體；持無照槍枝犯案的社區警衛隔天被捕。
GMA新聞台和新聞網站Rappler報導，家屬表示，受害者罹患精神疾病。犯案的社區警衛說，因為死者一直撞擊社區住戶大門發出噪音，他才向受害者搭話。
警方指死者遇害時帶著一把玩具槍。社區警衛犯案原因仍待調查。（編輯：陳惠珍）1100809