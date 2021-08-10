COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

馬尼拉類封城次日　傳違反宵禁者遭社區警衛射殺

▲大馬尼拉地區6日起實施為期兩週的類封城抗疫措施，晚上8時到凌晨4時禁止民眾外出活動。但措施上路隔天，傳出罹患精神疾病的男子疑因違反宵禁規定，遭社區警衛射殺。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲大馬尼拉地區6日起實施為期兩週的類封城抗疫措施，晚上8時到凌晨4時禁止民眾外出活動。但措施上路隔天，傳出罹患精神疾病的男子疑因違反宵禁規定，遭社區警衛射殺。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-10 06:00:05

（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）大馬尼拉地區6日起實施為期兩週的類封城抗疫措施，晚上8時到凌晨4時禁止民眾外出活動。但措施上路隔天，傳出罹患精神疾病的男子疑因違反宵禁規定，遭社區警衛射殺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
菲國衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）今天說，菲律賓17個行政區中，13個行政區已驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株本土病例，全國至今驗出450例Delta變異株病例。

Delta變異株傳播風險攀升下，菲律賓兒童確診病例近日明顯增加。但衛生部今天發布聲明指出，不只兒童，菲國全年齡層染疫人數都呈攀升趨勢。

菲律賓衛生部表示，與上兩週相較，7月26日到8月8日菲國全年齡層確診人數增加59%。其中，30到39歲染疫人數增幅最大，80歲以上確診人數增幅最小。

由於全國確診數攀升47%，維赫利說，菲國COVID-19傳播風險已從「中度風險」提高到「高風險」。

此時，馬尼拉都會區醫療量能再度吃緊。菲律賓國家腎臟移植研究所（NKTI）和位於塔古市（Taguig）的聖路加醫學中心（St. Luke's Medical Center）都發出滿床通知。

維赫利說，菲律賓全國236家醫療院所占床率達85%以上，進入「危急」狀態，其中25家位於大馬尼拉地區。

疫情嚴峻下，大馬尼拉地區6日起實施為期兩週的強化社區隔離（ECQ）類封城措施，1300萬居民受影響。除銀行、餐廳、超市等基本服務外，其他店家暫停營業；禁止民眾晚上8時到凌晨4時外出活動；餐廳也暫停開放內用，僅提供外送、外帶服務。

馬尼拉都會區類封城措施上路隔天，卻傳出男子疑因違反宵禁規定，遭社區警衛射殺。

根據馬尼拉市政府發布的監視器畫面和資訊，一名59歲的乞討者7日在馬尼拉市貧民區－唐度區（Tondo）遭社區警衛射殺。兩名奎松市（Quezon）警察正好路過，發現這名乞討者遺體；持無照槍枝犯案的社區警衛隔天被捕。

GMA新聞台和新聞網站Rappler報導，家屬表示，受害者罹患精神疾病。犯案的社區警衛說，因為死者一直撞擊社區住戶大門發出噪音，他才向受害者搭話。

警方指死者遇害時帶著一把玩具槍。社區警衛犯案原因仍待調查。（編輯：陳惠珍）1100809

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
82.61%17.39%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.21%5.79%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
18.99%81.01%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.99%32.01%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀