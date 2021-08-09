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唐綺陽做副業？搬出零食櫃秀1技能　網讚嘆：家庭式超商

▲唐綺陽家中零食櫃相當壯觀。（圖／唐綺陽G）
▲唐綺陽家中零食櫃相當壯觀。（圖／唐綺陽G）

記者侯家瑜/台北報導

2021-08-09 22:17:27

「國師」唐綺陽在占星界相當有名，無論是星座運勢分析、談話性直播或是自己經營的Podcast，總能吸引許多觀眾點閱。前陣子因疫情影響，許多人為了居家防疫囤了不少糧食，近來又遇颱風和外圍環流影響，滂沱的大雨讓人又更不想踏出家門，而唐綺陽也不例外，懶癌」上身的她，今（9）日在IG上透露決定開始清庫存，仔細一看，她超商等級的櫥櫃令人驚豔，琳瑯滿目的物資讓人看得目不轉睛。

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從唐綺陽曝光的照片中可以看到，家中有一整面高度直逼天花板的櫥櫃，緊閉時看起來非常有質感，不過一打看卻相當可觀，層架上除了有數不清的零食、罐頭或是乾貨之外，茶包、即溶咖啡和各式飲料也不放過，甚至連調味料和烹飪食材都一應俱全。唐綺陽笑說：「上周末的豪雨讓我不敢出門，只好在家消我的柑仔店庫存」，自稱是「收納控」的同時，還不忘笑虧自己胃的容量也很會收納。

▲▼唐綺陽自稱是「收納控」。（圖／唐綺陽G）
▲▼唐綺陽自稱是「收納控」。（圖／唐綺陽G）
▲▼唐綺陽自稱是「收納控」。（圖／唐綺陽G）
唐綺陽豐富到不行的櫥櫃被網友形容是「中央廚房」、「家庭式7-11」，超狂的收納技巧令人敬佩不已：「堪稱避難所」、「感覺跟著老師不會有餓肚子的一天」、「好壯觀的畫面，這是所有主婦的夢想天堂」、「這應該半年不用出門」、「可以開店了」，不過也有人擔心唐綺陽會因為東西吃不完而放到過期。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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