唐綺陽做副業？搬出零食櫃秀1技能 網讚嘆：家庭式超商
「國師」唐綺陽在占星界相當有名，無論是星座運勢分析、談話性直播或是自己經營的Podcast，總能吸引許多觀眾點閱。前陣子因疫情影響，許多人為了居家防疫囤了不少糧食，近來又遇颱風和外圍環流影響，滂沱的大雨讓人又更不想踏出家門，而唐綺陽也不例外，「懶癌」上身的她，今（9）日在IG上透露決定開始清庫存，仔細一看，她超商等級的櫥櫃令人驚豔，琳瑯滿目的物資讓人看得目不轉睛。
記者侯家瑜/台北報導
2021-08-09 22:17:27
從唐綺陽曝光的照片中可以看到，家中有一整面高度直逼天花板的櫥櫃，緊閉時看起來非常有質感，不過一打看卻相當可觀，層架上除了有數不清的零食、罐頭或是乾貨之外，茶包、即溶咖啡和各式飲料也不放過，甚至連調味料和烹飪食材都一應俱全。唐綺陽笑說：「上周末的豪雨讓我不敢出門，只好在家消我的柑仔店庫存」，自稱是「收納控」的同時，還不忘笑虧自己胃的容量也很會收納。
唐綺陽豐富到不行的櫥櫃被網友形容是「中央廚房」、「家庭式7-11」，超狂的收納技巧令人敬佩不已：「堪稱避難所」、「感覺跟著老師不會有餓肚子的一天」、「好壯觀的畫面，這是所有主婦的夢想天堂」、「這應該半年不用出門」、「可以開店了」，不過也有人擔心唐綺陽會因為東西吃不完而放到過期。
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