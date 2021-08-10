土耳其240起野火近乎全滅　許多家庭生計成灰燼

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安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）稍早表示，南部安塔利亞省（Antalya）59個縣、3231棟建物遭受野火波及。安塔利亞省是卡夫索格魯的故鄉。
據農業和林業部，自從7月28日以來，全境47省一共出現240處火場，造成8人死亡，其中238個火場已經撲滅。
然而，火熄後翠綠山林變成荒蕪焦土，對許多人而言，野火燒掉的不只是森林，更是生計。
美聯社報導，木柆省度假勝地馬麥里斯（Marmaris）的奧斯曼尼耶（Osmaniye）居民幾乎都是養蜂人，蜂蜜是許多家庭主要收入來源。
野火上週除了燒掉當地33歲養蜂人卡雅（Ali Kaya）250個蜂箱，他賴以維生的生態環境也付之一炬，想要解決他眼前的經濟難題不是購買更多蜂箱那麼簡單的事。
木拉省是松樹蜂蜜產地，當地的赤松林和灌木叢是理想養蜂生態環境。大部分蜜蜂採集花蜜，當地蜜蜂則採集寄居松樹上、靠樹液維生某種昆蟲的分泌物來製造蜂蜜。
有些游牧養蜂人每年春季帶著蜂箱遷移到更內陸地區，8月中旬才開始回到木拉省森林中。這種養蜂人的蜂箱因此在野火中倖免於難，但是現在生產周期遭到打斷。
當地一個保育協會負責人貝許托伊（Samil Bestoy）說：「森林片甲不留，這下沒地方可以讓他們返回安頓...蜜蜂和養蜂人現在待在平原裡無計可施。」
蜜蜂的肚子不能等，養蜂人時日無多。但是沒有遭到火焚的森林早已塞滿其他養蜂人的蜂箱，就連想要幫忙尋找可以讓他們暫時棲身的森林都不容易。
氣候變遷和異常高溫導致土耳其今年林火季節遭遇空前野火肆虐。
「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，根據國家氣象局（State Meteorological Service），長年以來，土耳其全境7月均溫為攝氏24.5度，今年7月均溫則來到26.3度。自從1971年開始記錄以來，只有2000年7月均溫高於此。
伊斯坦堡阿依登大學 （Istanbul AydinUniversity）氣象學家厄茲德米爾（Guven Ozdemir）表示：「相較於前幾年，2021年氣溫跳增。」
他指出，大都會區擴張亂無章法、民眾遷居大城巿、各省迅速開發營建高樓，都是氣溫飆升主因。厄茲德米爾說：「不幸的是，氣溫升高將會是永久性的。」（編輯：林憬屏）1100809