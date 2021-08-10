土耳其專家：沒打疫苗染Delta年輕重症日增

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圖蘭是安卡拉巿醫院（Ankara City Hospital）加護病房主任。
她指出，除了未接種疫苗者之外，COVID-19加護病房裡人數次高的族群為早已接種兩劑中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）CoronaVac疫苗，但是沒有追加第3劑的民眾。
土耳其民眾7月起可以追加施打第3劑疫苗。
圖蘭同時針對秋季恐出現第4波疫情提出警告說：「應該採行所有必要防疫措施，以避免9月時可能再度出現疫情高峰。如果疫苗接種工作確實繼續有效地在執行，那麼加護病房受治病患數在過去幾波疫情高峰時應當可以遠低於實際情況。」
衛生部昨晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增2萬2699起COVID-19病例、108例病歿。衛生部自7月4日起不再公布累計病患和死亡數。據美國約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）數據顯示，土耳其目前累計有589萬5841起病例、5萬2088例病故。
土耳其7月起幾乎解除針對COVID-19而實施的所有防疫措施，確診病例數從7月2日至5日連續4天低於5000例，7月17日至25日伊斯蘭教宰牲節假期再度激增，於7月23日超過1萬例，7月28日起更已連續12天破2萬例。
自從單日病例數再度激增以來，專家和政府一再呼籲民眾進行疫苗接種。據衛生部COVID-19疫苗資訊平台即時資訊，截至今天傍晚，土耳其全境有7745萬6199人施打疫苗，其中2957萬6920人完成兩劑接種。（編輯：林憬屏）1100809