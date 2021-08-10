Red Bul《絕地求生M》電競擂台　最高獎金30萬

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Red Bull M.E.O. 第4季以爭鬥性十足且最受歡迎的電競手遊作為賽事項目：《絕地求生M》「吃雞」在 2021 年再次回歸。多達 100 名玩家同時跳傘到孤島上進行一場贏家通吃的對決。玩家需要找到並妥善處理自己的武器、車輛和補給品，並在視覺和戰術豐富的戰場中擊敗每個玩家；《英雄聯盟：激鬥峽谷》參賽者在 5v5 MOBA 戰鬥中展現各自的技巧。憑藉全新的操作模式和快節奏的遊戲，各個級別的玩家都可以與朋友組隊，朝向冠軍進行一場場的戰鬥。

於台灣區率先開戰的是Red Bull M.E.O. 第4季《絕地求生M》賽事項目，台灣區資格賽及決賽將於9月10 - 9月12日以線上賽的方式舉行，讓每個人都有機會成為冠軍。台灣決賽屆時將於Twitch 的Red Bull ZH頻道實況播出。所有參賽選手都將獲得Red Bull及XPG MANA電競口香糖，為選手補充滿滿能量；晉級16強即獲得XPG Battleground終極戰場滑鼠墊；拿下台灣區冠軍即獲得XPG Targus 包包和H20電競耳機麥克風。各個國家也將會有各自的預賽和總決賽，6 月至 12 月會有無數賽事遍及全球，只要擠進台灣前四強，都將晉級亞太區區域賽，現在就立即報名，爭取與世界電競好手線上爭霸的機會。