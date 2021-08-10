現有疫苗對抗變種有效！BNT執行長：目前還不需調整
德國BioNTech公司(BNT)首席執行官週一表示，與輝瑞(Pfizer)藥廠合作開發的第一代新冠疫苗，對抗包含Delta在內的變種病毒仍然有效，以現階段來說還不需要做出調整。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-10 06:59:32
綜合《法新社》等外媒報導，BNT首席執行官吳沙忻(Ugur Sahin)週一告訴傳媒，接下來6到12個月很可能會出現更多變種病毒，不排除將對疫苗進行調整，但目前還不需要。不過，疫情發展瞬息萬變，把握適當的時機進行改革至關重要：「假如另一個變種病毒成為主流，那麼現在做出的決定可能在3到6個月後被證明是錯的。因此，必須在適當時機點做出決定。」
吳沙忻也強調，目前帶有母株病毒的疫苗加強針完全夠用。
德國、法國已宣布，為了保護老人和弱勢族群免受Delta變種侵襲，將從9月開始提供第3劑疫苗；以色列更是已經率先於7月底就開始為60歲以上的老人施打。
截至目前為止，BNT與輝瑞已向全球100多國提供逾10億劑疫苗，年產量預計能在今年年底前達到30億劑，並於2022年攀升至40億劑。
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