台灣選手唯一剪入！林昀儒登「奧運閉幕片」 畫面全嗨炸
2020東京奧運8日於台灣時間晚上7點舉行閉幕典禮，我國本屆東奧拿下2金4銀6銅，締造史上最佳成績；由於防疫規定，閉幕式由中華隊田徑隊4位選手代表出席，連3屆參加奧運的「跨欄王子」陳傑掌旗。此外，主辦單位在開場播放閉幕影片「一起勇敢」（Stronger Together），其中台灣桌球選手林昀儒現身在影片當中，也是台灣唯一被剪入的選手。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 07:19:31
本屆東京奧運桌球比賽中，我國桌球「天才少年」林昀儒大放異彩，不僅拿下桌球混雙銅牌，在男單及男子團體比賽中，也展現高超球技，瞬間吸引不少球迷關注。
而林昀儒也出現在東京奧運閉幕影片「一起勇敢」（Stronger Together），畫面中可見，1分17秒處正好是林昀儒對上德國一哥奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov）的男單銅牌戰，林昀儒認真發揮驚人球技，狠狠向對方殺球。
此外，「一起勇敢」影片中回顧各個比賽精采場景，由大阪直美點燃東京奧運聖火，雖然受到疫情影響，東京奧運從2020年延到2021年，且少了場上的觀眾，但選手們表現依舊亮眼，影片中有歡笑、有淚水，林昀儒也榮登唯一一位被剪入影片的台灣選手，讓台灣觀眾大聲叫好。（編輯：賴詠璿）