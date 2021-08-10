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最高溫上看36度！降雨趨緩　午後有強對流發展

▲中央氣象局指出，今（10）日太平洋高壓逐漸增強，雖然西南風帶來水氣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，不過整體降雨情形逐漸減緩，降雨時間也減少，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區主要為多雲到晴、下午有雷陣雨的天氣，尤其大臺北地區及各地山區午後雷陣雨發展較明顯，有較大雨勢發生的機率，請留意短延時強降雨的現象。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央氣象局指出，今（10）日太平洋高壓逐漸增強，雖然西南風帶來水氣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，不過整體降雨情形逐漸減緩，降雨時間也減少，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區主要為多雲到晴、下午有雷陣雨的天氣，尤其大臺北地區及各地山區午後雷陣雨發展較明顯，有較大雨勢發生的機率，請留意短延時強降雨的現象。（圖／NOWnews資料照片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-08-10 07:33:42

中央氣象局指出，今（10）日太平洋高壓逐漸增強，雖然西南風帶來水氣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，不過整體降雨情形逐漸減緩，降雨時間也減少，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區主要為多雲到晴、下午有雷陣雨的天氣，尤其大臺北地區及各地山區午後雷陣雨發展較明顯，有較大雨勢發生的機率，請留意短延時強降雨的現象。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨西南風與陸風輻合作用已減弱，4時觀測資料顯示，恆春半島及西南沿海有淺對流消長，僅恆春半島略受影響，恆春半島及東北部有局部降雨。菲律賓東方海面有熱帶雲簇，大多數模式模擬沒有發展，可以再觀察。

吳德榮說，最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「太平洋高壓」逐漸西伸，自7月下旬以來，為台灣帶來大規模劇烈降雨的行星尺度「西南季風」型態，終於改變﹔大氣低層西南風已減弱，但水氣多、仍不穩定，台灣在「太平洋高壓」邊緣，沉降作用尚不足以抑制不穩定度的釋放，午後仍有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生，應注意。

吳德榮表示，今天各地高溫約在35、36度、天氣炎熱，北部24至35度，中部23至35度，南部24至34度，東部24至36度。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，明（11）日至下週一（16日）「太平洋高壓」雖有強弱的變化，台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；其沉降作用不足以抑制不穩定度的釋放，午後仍有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」發生的機率，清晨陸風環流偶爾也有為西南部帶來局部短暫陣雨的機率。


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