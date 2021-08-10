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堅持清零政策　彭博：中國未來幾年恐淪國際孤島

▲為了遏止Delta變種繼續蔓延，中國對境內外交通運輸，都陸續祭出更嚴格的規定。圖為近日北京地鐵。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了遏止Delta變種繼續蔓延，中國對境內外交通運輸，都陸續祭出更嚴格的規定。圖為近日北京地鐵。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-10 08:57:02

中國近日爆發新冠肺炎的Delta變種疫情，以江蘇省的情況最為嚴重，中央和地方都陸續祭出嚴格的防疫限制措施，力圖剿滅病毒、斬斷傳播鏈。然而有外媒認為，世上越來越多國家已認知到可能要與新冠病毒長期共處的事實，並就此展開學習，中國若仍專注於長期消除、清零的目標，反而會使這個全球第2大經濟體，在未來幾年淪為與世隔絕的孤島。

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根據《彭博社》報導，雖然實施嚴格的邊境管制措施，中國仍有一半以上的省分，近2個月陸續出現Delta變種病例，並引發新一輪大規模的封鎖、旅遊限制和病毒篩檢行動。身為全球疫苗接種率最高的國家之一，中共當局在實現新冠「零感染」方面投入了相當大的政治努力，北京將遏制病毒取得的成功，視為對美國和其他將中國看作疫源的國家，一種在意識形態和道德上的勝利，特別明年就將迎來北京冬奧和5年一度的黨代表大會，更須維持嚴格掌控住疫情的形象。

然而，報導也指出，變種病毒肆虐下，要真正達到清零的目標，其實是非常困難的事，且因病毒容易乘虛而入，即使達成清零，也只能維持很短的時間，不可能永遠保持，若執著於長期保持清零，北京要付出的經濟和政治成本將會相當可觀。

儘管中國也有專家呼籲，積極尋找「與病毒長期共存的智慧及方法」，但明顯與官方的清零政策背道而馳，也因此受到官媒抨擊，認為仿效歐美等國的觀念，只會導致病毒捲土重來並肆虐，呈現出政治機制的缺陷，以及維護個人主義導致的決策失誤。

中國的清零政策也對投資環境產生了影響。報導指出，中國下半年經濟風險升溫，增速可能放緩，同時國內通膨壓力正在醞釀。高盛(Goldman Sachs)最新報告下修了對中國第3季實質GDP的預估成長值，同樣做出類似評估的還有摩根士丹利（Morgan Stanley），聲稱Delta毒株傳染力強大，在中國「零感染」的限制政策下，對經濟造成影響是無可避免的。

報導並引述專家分析，如果未來所有國家都陸續敞開大門，而只有中國拒絕開放、持續鎖國，恐怕不利發展，成為一座與世隔絕的孤島。不過報導也坦承，從嚴格控管疫情，轉變成說服人民接受確診及死亡病例為日常的一部分，對中國共產黨來說，確實也存在巨大的政治風險，因為一旦北京決定改變做法，可能會使許多相信政府真的在努力保護他們的人民產生懷疑，甚至感到非常困惑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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