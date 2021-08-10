堅持清零政策　彭博：中國未來幾年恐淪國際孤島

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然而，報導也指出，變種病毒肆虐下，要真正達到清零的目標，其實是非常困難的事，且因病毒容易乘虛而入，即使達成清零，也只能維持很短的時間，不可能永遠保持，若執著於長期保持清零，北京要付出的經濟和政治成本將會相當可觀。
儘管中國也有專家呼籲，積極尋找「與病毒長期共存的智慧及方法」，但明顯與官方的清零政策背道而馳，也因此受到官媒抨擊，認為仿效歐美等國的觀念，只會導致病毒捲土重來並肆虐，呈現出政治機制的缺陷，以及維護個人主義導致的決策失誤。
中國的清零政策也對投資環境產生了影響。報導指出，中國下半年經濟風險升溫，增速可能放緩，同時國內通膨壓力正在醞釀。高盛(Goldman Sachs)最新報告下修了對中國第3季實質GDP的預估成長值，同樣做出類似評估的還有摩根士丹利（Morgan Stanley），聲稱Delta毒株傳染力強大，在中國「零感染」的限制政策下，對經濟造成影響是無可避免的。
報導並引述專家分析，如果未來所有國家都陸續敞開大門，而只有中國拒絕開放、持續鎖國，恐怕不利發展，成為一座與世隔絕的孤島。不過報導也坦承，從嚴格控管疫情，轉變成說服人民接受確診及死亡病例為日常的一部分，對中國共產黨來說，確實也存在巨大的政治風險，因為一旦北京決定改變做法，可能會使許多相信政府真的在努力保護他們的人民產生懷疑，甚至感到非常困惑。
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