直擊！疫情趨緩環島列車復駛 6大列車防疫安心遊花蓮
隨著國內疫情趨緩，疫情指揮中心針對各項管制措施的鬆綁，也讓不少旅遊業者重新開始相關旅遊行程的規劃，易遊網環島之星列車也重新復駛，KKday也宣布開賣台帛旅遊2.0行程，分為五天四夜和四天三夜兩種方案，有自由行與全包式團體旅遊等。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-10 18:48:48
易遊網推出「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，隨著疫情趨緩在8月10日正式復駛！除了嚴格落實列車上以及行程中的防疫措施，也會隨時依據指揮中心政策滾動調整。這次環島之星列車提出6大防疫措施，為了讓旅客玩得安心，列車每日全面定時消毒，車上會提供酒精供旅客消毒，活動車廂加裝隔板；座位安排採梅花座，每節車廂降載5成，最多容納17人。
環島之星列車從訂購的車票上都有巧思，充滿Hello Kitty的繽紛感，列車外觀到內裝也都精心裝潢，讓不少貓粉相機快門，一路從上車到下車都難停手。
環島之星列車，本來附有烘焙、DIY活動，考量疫情也改由於個人座位進行簡易DIY活動。
另外，環島列車上的兩大亮點，便是有景觀活動車廂與卡拉OK車廂，為了避免人群過度群聚，公共車廂會進行人數控管，提供旅客拍照打卡。
另外除了萌度爆表的可愛列車體驗外，環島之星也有4大行程規劃要點，主推小團出發的個人套裝旅遊，地接司機、領隊也都每週進行快篩以及每日體溫監測，景點安排則以腹地大的戶外景點為主，利於旅客保持社交距離，並避免聚眾的場所；用餐方面供應個人套餐，並選擇遵守防疫指引的餐廳。
除了2人成行的小團套裝旅遊外，防疫期間不想與陌生旅客共遊，環島之星也有自由行、自駕遊的方案可以選擇，含住宿每人3500元起。此外，鎖定高端客群，還有推出環島之星「奢華2-6日遊」，搭配入住每晚要價上萬元的頂級酒店，如涵碧樓、太魯閣晶英酒店、牡丹灣villa等，售價則是每人30500元起。
另外，如果國旅還不能滿足，也有業者持續推動帛琉行，KKday成立專案小組，不僅從後台數據分析旅客的旅遊喜好，也同時也研究帛琉當地特色路線；不只推出以潛水天堂為主題的全包式團體旅遊，讓台灣客可以一次收集帛琉必訪的水母湖、牛奶湖、德國水道等經典水上行程，同時，也為了貼近喜愛自由行旅客的需求，將陸續推出租車服務搭配世界奇景浮潛、二戰遺跡尋奇、雨林秘境探險甚至星空獨木舟等不同主題的獨特體驗，還能品嚐帛琉在地風味餐食。
KKday此次攜手帛琉當地旅遊業夥伴，推出帛琉自由行4日32999元起、帛琉自由行5日34899元起等多種套裝方案，來回班機也可選擇經濟艙、商務艙兩種艙等，度假潛水兩相宜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。