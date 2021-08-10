塔利班奪第6座省會　美：保衛國家要靠阿富汗自己

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外國部隊撤離之際，塔利班加緊攻勢要打敗阿富汗政府，今天他們又拿下北部沙曼岡省（Samangan）省會艾巴克市（Aybak）。
艾巴克市議員吉亞（Ziauddin Zia）表示：「現在，塔利班正在和阿富汗部隊交戰，要奪下警察總部，以及省長的辦公區，省會多處已經落入塔利班手中。」
塔利班叛軍週末期間奪下3座省會，包括寧羅茲省（Nimroz）的薩蘭吉（Zaranj）、沙利普省的沙利普市（Sar-e-Pul），以及東北部塔喀省（Takhar）省會塔洛干市（Taloqan）。在此之前，他們也已拿下北部省會昆都茲市（Kunduz）及拉什卡加（Lashkar Gah）。
美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，美國相當擔心阿富汗的進展，但阿國安全部隊有能力對抗塔利班。
柯比表示：「這些是他們的軍隊、他們的省會、他們要保衛的人民，歸根究柢就是要看領導階層願不願意在這個特殊的時刻有所作為。」
若阿富汗安全部隊不願戰鬥，美國軍方會怎麼做？柯比回答：「不會做太多。」
路透社報導，不願具名的美國官員表示，雖然軍方今年稍早就曾警告拜登，阿富汗多座省會將隨著美軍撤離而陷落，城鎮落入塔利班之手的速度之快，仍讓軍方深感訝異。
週末塔利班攻擊多座省會時，美國只發動了不到12次攻擊，有一次甚至只摧毀了敵方裝備。官員表示，昆都茲市遭攻陷時，阿富汗部隊並未要求任何支援。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1100810