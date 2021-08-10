對抗Delta變種病毒　研究：莫德納可能比輝瑞有效

Delta變種病毒讓全球新冠肺炎（COVID-19）疫情出現變數，各國也加緊新冠疫苗接種，盼能阻斷病毒傳播。根據2份最新的研究顯示，在面對Delta變種病毒時，莫德納疫苗（Morderna）可能比同為mRNA疫苗的輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）有效，也能產生更強大的免疫反應。





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根據《路透社》報導，醫學論文預印本平台《medRxiv》8日公布的2份研究報告，顯示出輝瑞疫苗在對抗Delta變種病毒時，可能不如莫德納疫苗有效。第一項研究報告指出，在針對美國梅奧診所系統（Mayo Clinic Health System）的逾5萬多名患者進行的研究中發現，從2021年初到Delta變種病毒主流時期的7月，莫德納疫苗的抗感染有效行從86%下降到76%，而同一時期，輝瑞疫苗則是從76%下降至42%。





領導研究的麻薩諸塞州數據分析公司桑達拉拉然博士（Venky Soundararajan）表示，雖然這兩種疫苗在預防感染住院方面仍然有效，但是對於在今年接種過輝瑞疫苗或莫德納疫苗的人來說，可能很快就需要施打第3劑莫德納疫苗作為加強劑。





而在另外一項研究當中，加拿大安大略的老年安養中心民眾在接種莫德納疫苗後，產生比接種輝瑞疫苗更強的免疫反應，特別是針對令人擔憂的變種病毒。領導這項研究的吉格拉斯博士（Anne-Claude Gingras）表示，老年人可能需要更高的疫苗劑量、加強劑和其他預防措施。





針對這兩項研究報告，輝瑞發言人回應表示，「我們仍然相信……在全面接種疫苗後的6至12個月可能需要施打第3劑疫苗作為加強劑，來保持最高水準的保護力。



