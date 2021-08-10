考量疫情影響生計　朱立倫若當選擬取消黨代表責任額

受疫情衝擊，國民黨中常委近日提案建請中央暫緩實施第20屆黨代表職務募款責任額，據了解，國民黨主席參選人朱立倫下鄉與基層互動，也常聽到黨員吐苦水，他也認為，黨務經費全體黨員有很多付出，但更是黨主席的責任，不能把黨中央的壓力強制轉嫁到基層同志身上，若朱立倫當選主席，擬朝免除黨代表職務募款責任額方向邁進。
記者余祥／台北報導
2021-08-10 10:30:05｜2021-08-10 10:30:27
中常委江碩平、謝坤宏、邱素蘭、曾文培、陳汪全近日提案建請中央暫緩實施第20屆黨代表職務募款責任額。常委表示，為因應疫情造成的衝擊，籲請中央暫緩實施黨代表職務募款責任額，但因國民黨目前財務短缺，若有代表先進仍願意奉獻職務捐一萬元或以上，深表歡迎並頒贈感謝狀以表感謝之意。
據了解，朱陣營下鄉與基層黨員、黨代表、中央委員互動，多聽到疫情期間生計受到影響，每個人身上又多帶有一個以上的黨相關職務，日常地方黨務活動中已經出錢出力，在如此狀況下，黨中央仍維持職務捐，否則就不能登記參選，等於是「剝了兩層皮」，基層多吐苦水。
據悉，朱立倫了解後，表示黨務經費全體黨員有很多付出，但更是黨主席的責任，不能把黨中央的壓力強制轉嫁到基層同志身上，應有更彈性作法。與會人士推斷，朱立倫此言或許可以觀察在他上任後，重新調整財務規劃、另闢財源的作法，朝免除黨代表職務募款責任額方向邁進，不會要求黨代表一定要捐款，「自由捐」以解黨代表身上的壓力。