美韓預備性軍演今登場　金與正痛批：背信棄義！

先前北韓曾就美韓聯合軍演一事提出警告，聲稱此舉會破壞兩韓關係前景，但美韓仍於今天(10日)展開預備性軍事演習，預計將持續至13日，至於全面軍演則會於8月16日至26日舉行。金正恩的胞妹、北韓勞動黨副部長金與正也通過官媒發表談話，譴責韓方背信棄義，並威脅軍事演習將使地區局勢升級。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-10 10:42:09｜2021-08-10 10:51:37
綜合《韓聯社》等外媒報導，金與正指控，聯合軍演是美國對朝敵對政策最突出的表現，無論規模和形式，都是以向北韓發起攻擊為重點，美韓不顧朝方多次警告，只會自取滅亡，勢必將付出代價。
金與正並痛批，美國才是破壞地區和平與穩定的罪魁禍首，美韓政府談論的「外交接觸」和「無條件對話」，只是為了隱瞞其侵略野心的策略，北韓已表明將以「以強對強、以善對善」的原則對待美國，將致力於增強國家防衛力量和打擊能力，以針對任何軍事行動做出迅速應對。
金與正還指出，要維護半島和平，就該從韓國撤出美國的武力和戰爭裝備，若美軍繼續駐紮韓國，只會導致加劇半島緊張局勢的「禍根」無法被清除。
美韓10日啟動預演性質的危機管理參謀訓練(CMST)，為期4天，與定於16日至26日舉行的下半年聯合指揮所演習(21-2 CCPT)不同，此次訓練將由韓國聯合參謀本部主導，是在假設局部挑釁或恐怖襲擊等危機狀況下，訓練軍隊的應對，以及管控事態演變的能力，也意味著下半年的美韓聯演正式啟動。