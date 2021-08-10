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黃珊珊一早臉書爆「+0」　不到20分鐘又急刪文

▲台北市副市長黃珊珊在臉書透露「今天台北市本土確診個案+0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了！」但是20分鐘不到，卻又隨即刪文。（圖／黃珊珊臉書）
▲台北市副市長黃珊珊在臉書透露「今天台北市本土確診個案+0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了！」但是20分鐘不到，卻又隨即刪文。（圖／黃珊珊臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-10 11:11:53｜2021-08-10 11:14:19

全台確診數穩定趨緩，但台北市前兩天總共僅新增4例本土確診，雖然仍居各縣市確診數最多縣市，但台北市長柯文哲認為疫情已趨緩。台北市副市長黃珊珊今（10）日上午在臉書透露興奮的心情，表示「今天台北市本土確診個案+0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了！」但是20分鐘不到，卻又隨即刪文。

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新冠肺炎本土疫情趨緩，昨天與前天全台本土確診數均為4例，其中台北市都包辦2例，確診全台最多，柯文哲昨日在防疫記者會認為疫情已有效控制趨緩。柯文哲今日尚無公開行程，不過黃珊珊今天上午在臉書表示，今天台北市本土確診個案+0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了！但是立即將貼文刪除。

雖然文章僅貼文不到20分鐘，但仍引發許多網友留言，有網友說「阿北（柯文哲）可以出來唱歌」，也有網友說「期待珊珊跳舞」，不過也有網友說「綠營側翼下午又要說台北市蓋牌這種無腦言論了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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