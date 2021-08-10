蘇貞昌視察三爺溪治水成果　黃偉哲交成績單

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台南市長黃偉哲表示，三爺溪排水是台南市重要區域排水，為二仁溪下游段之主要支流，集水區位於台南市永康區、仁德區、歸仁區及安南區等地區，主要淹水原因除二仁溪水位暴漲及三爺溪排水宣洩不及所造成外，加上仁德地區多處地勢低窪，排水路坡降平緩及通水斷面受土地利用限制無法擴寬，造成排水宣洩困難導致淹水災害。
水利局長韓榮華說明，各項改善工程，在今年的幾波降雨中已陸續發揮成效且淹水面積大幅減少，由101年的1,576公頃（0520鋒面），到107年的217公頃（0823豪雨）再到今年89.7公頃（0731豪雨），幾處以往常遭人詬病的易淹水地區，例如今天現勘的仁德區中華醫大、永康區崑山科大及西灣里社區一帶、安南區安中路與同安路口、後壁區蘭花園區、北門區舊渡子頭社區及北馬社區、將軍區溪墘寮社區…等處，未有明顯積淹水災情，顯示這幾年來各項整治及應急工程已有成效。
但水利局說，台南內水整治仍有89.7公頃的淹水區域，且部分落在人口密集區及交通要，亟需辦理案件包含區域排水治理如總爺排水、東北勢排水…等，新建滯洪池如新市區看西排水周邊5號、6號滯洪池；抽水站工程如麻豆K幹線抽水站工程及雨水下水道建設工程，如永康區永華路DA幹線…等案，共計34件，經費約64.5億元，仍需中央單位大力挹注經費。