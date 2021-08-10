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蘇貞昌視察三爺溪治水成果　黃偉哲交成績單

▲行政院長蘇貞昌今（10）日上午到臺南仁德區三爺溪排水治理情形。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌今（10）日上午到臺南仁德區三爺溪排水治理情形。（圖／行政院提供）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-08-10 11:14:56｜2021-08-10 11:16:40

近日受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，中南部豪雨成災，行政院長蘇貞昌今（10）日上午到臺南仁德區三爺溪排水治理情形，順便驗收台南的治水成果，台南市長黃偉哲感謝中央政府的前瞻計畫超前部署，核定台南地區多項重大治水建設，蘇貞昌也指示經濟部水利署須提前於111年底前完成全部工程，以改善該排水沿岸淹水情形，並期盼中央與地方攜手合作順利度過汛期挑戰。

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行政院長蘇貞昌今日與台南市長黃偉哲、行院秘書長李孟諺、經濟部長王美花、政務委員羅秉成、水利署長賴建信，以及台南市立委王定宇、林宜瑾、陳亭妃，市議員郭鴻儀、杜素吟等人一同視察三爺溪排水，蘇貞昌表示，「前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」特別預算，沒有中央與地方之別，從國土規劃與綜合治水的角度著手，這項重要水患治理工程，也凸顯地方與中央密切合作，共同努力下之具體成效。

▲行政院長蘇貞昌今（10）日上午到臺南仁德區三爺溪排水治理情形。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌今（10）日上午到臺南仁德區三爺溪排水治理情形。（圖／行政院提供）
台南市長黃偉哲表示，三爺溪排水是台南市重要區域排水，為二仁溪下游段之主要支流，集水區位於台南市永康區、仁德區、歸仁區及安南區等地區，主要淹水原因除二仁溪水位暴漲及三爺溪排水宣洩不及所造成外，加上仁德地區多處地勢低窪，排水路坡降平緩及通水斷面受土地利用限制無法擴寬，造成排水宣洩困難導致淹水災害。

水利局長韓榮華說明，各項改善工程，在今年的幾波降雨中已陸續發揮成效且淹水面積大幅減少，由101年的1,576公頃（0520鋒面），到107年的217公頃（0823豪雨）再到今年89.7公頃（0731豪雨），幾處以往常遭人詬病的易淹水地區，例如今天現勘的仁德區中華醫大、永康區崑山科大及西灣里社區一帶、安南區安中路與同安路口、後壁區蘭花園區、北門區舊渡子頭社區及北馬社區、將軍區溪墘寮社區…等處，未有明顯積淹水災情，顯示這幾年來各項整治及應急工程已有成效。

但水利局說，台南內水整治仍有89.7公頃的淹水區域，且部分落在人口密集區及交通要，亟需辦理案件包含區域排水治理如總爺排水、東北勢排水…等，新建滯洪池如新市區看西排水周邊5號、6號滯洪池；抽水站工程如麻豆K幹線抽水站工程及雨水下水道建設工程，如永康區永華路DA幹線…等案，共計34件，經費約64.5億元，仍需中央單位大力挹注經費。

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