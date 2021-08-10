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謝金燕高雄巡演延期！宣布「明年」才能唱

▲謝金燕高雄場演唱會宣布延期至明年舉辦。（圖／開麗娛樂提供）
▲謝金燕高雄場演唱會宣布延期至明年舉辦。（圖／開麗娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-10 11:52:15

「姐姐」謝金燕於今年初在台北小巨蛋舉辦演唱會，先前才宣布10月將在高雄巨蛋開唱，讓粉絲興奮不已，不過今（10）日稍早謝金燕在社群媒體上宣布高雄場演唱會延期。

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謝金燕在社群媒體上發布了「謝金燕2021TURN口罩世界巡迴演唱會-高雄站」延期公告，內文中提到因為疫情尚未穩定，經主辦單位、謝金燕討論過後，為了確保歌迷、演唱會團隊的健康安全，必須要把原定在10月2日的高雄場演唱會，延期至明年舉辦，而新的演出日期目前正與場館商議中。

▲謝金燕高雄場演唱會宣布延期。（圖／翻攝謝金燕IG）
▲▼謝金燕高雄場演唱會宣布延期。（圖／翻攝謝金燕IG）
▲▼謝金燕放音樂，隨興扭動身軀，一雙電眼迷人。（圖／謝金燕臉書）
謝金燕在今年初的小巨蛋演唱會上，辣秀深V、招牌長腿，還送上幾千支的狼牙棒給歌迷，除了快歌橋段外，還特別安排了抒情歌部分，甚至把馬桶搬上台，坐在馬桶上演唱，令人印象深。雖然因為疫情關係不得不把高雄場演唱會延期，但歌迷依舊期待未來能夠與「姐姐」相見。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-09-2021-08-12

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