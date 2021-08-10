執政黨也反振興券　民眾黨團呼籲排富發現金

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賴香伶指出，過去兩個月各部會雖提出紓困方案，但是「紓困4.0」與去年版本差不多，「根本是複製貼上、舊瓶裝新酒」，得等到民代逐一提出質疑後，各部會才會像擠牙膏式的滾動式修正。蘇貞昌口口聲聲說紓困方案已涵蓋了900萬人領取，但是仍有許多紓困孤兒走投無路，像是未投保職業工會的自由工作者、SOHO族、私立幼兒園的鐘點制老師、已達勞退年紀的二度就業者等。
立委張其祿指出，去年7月推出的三倍券推出時間緩慢，且原先推行「數位為主，紙本為輔」的政策，最後髮夾彎追加預算印製紙本三倍券，而領取數位券的民眾僅有181萬1937人，僅佔可領取人數的17％，顯然政府在規劃三倍券政策時並未考慮國內需求及數位工具發展。
張其祿也指出，經濟部的相關效益評估報告中，忽略紙本與數位三倍券消費方式及內容有所落差，概括以數位券的平均消費金額（5800元）算出效益1352億元的結論，實屬荒謬，最後可以看到蘇貞昌談起五倍券的相關精進規劃及效益時，僅以罐頭式回覆「創造千億經濟效益」，實為口說無憑的政策，呼籲行政院應依照審計部報告，確實檢討發券的效益，而非一意孤行強推五倍券政策。
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