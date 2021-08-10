COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

執政黨也反振興券　民眾黨團呼籲排富發現金

▲台灣民眾黨團舉行記者會，呼籲排富發現金，盼望政院能接納。（圖／民眾黨立院黨團提供）
▲台灣民眾黨團舉行記者會，呼籲排富發現金，盼望政院能接納。（圖／民眾黨立院黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-10 12:05:23｜2021-08-10 12:07:04

行政院堅持發放「振興券」取代現金，雖然面額提升到5倍，但是仍引發民怨，就連執政黨立委也呼籲發放現金。台灣民眾黨立院黨團今（10）日舉行記者會，呼籲排富發現金，盼望政院能接納。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立委賴香伶指出，行政院長蘇貞昌8日時強調，振興發現金無法達到「限期使用」的效果，所以才要發行五倍券，且蘇院長強調，和去年的三倍券一樣，可以期待商家以及地方政府加碼拿出更多折扣、促進消費。但事實是，五倍券政策和民眾期待救命錢的意見背道而馳，就連多位執政黨立委都呼籲政府不該用現金換振興券。目前政府尚未說明五倍券發放的目的到底是「紓困」抑或是「振興」，僅透過媒體不斷擠牙膏放消息。若以「紓困」為主要目的，仍以發現金最快幫助民眾救急；而若以「振興」來看，政府需要精確盤點需要協助的產業，對症下藥，並且對於過去監察院點出振興三倍券的缺失應引以為戒，避免重蹈覆徹。

賴香伶指出，過去兩個月各部會雖提出紓困方案，但是「紓困4.0」與去年版本差不多，「根本是複製貼上、舊瓶裝新酒」，得等到民代逐一提出質疑後，各部會才會像擠牙膏式的滾動式修正。蘇貞昌口口聲聲說紓困方案已涵蓋了900萬人領取，但是仍有許多紓困孤兒走投無路，像是未投保職業工會的自由工作者、SOHO族、私立幼兒園的鐘點制老師、已達勞退年紀的二度就業者等。

立委張其祿指出，去年7月推出的三倍券推出時間緩慢，且原先推行「數位為主，紙本為輔」的政策，最後髮夾彎追加預算印製紙本三倍券，而領取數位券的民眾僅有181萬1937人，僅佔可領取人數的17％，顯然政府在規劃三倍券政策時並未考慮國內需求及數位工具發展。

張其祿也指出，經濟部的相關效益評估報告中，忽略紙本與數位三倍券消費方式及內容有所落差，概括以數位券的平均消費金額（5800元）算出效益1352億元的結論，實屬荒謬，最後可以看到蘇貞昌談起五倍券的相關精進規劃及效益時，僅以罐頭式回覆「創造千億經濟效益」，實為口說無憑的政策，呼籲行政院應依照審計部報告，確實檢討發券的效益，而非一意孤行強推五倍券政策。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
74.42%25.58%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.14%5.86%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.13%80.87%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
68.34%31.66%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀