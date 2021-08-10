越南、日本疫情延燒！因這原因「防疫模範生」失手

我是廣告 請繼續往下閱讀
單以工業重鎮平陽省來說，在「三就地」政策上路後，許多工廠陸續傳出群聚感染事件，導致單日新增確診病例不降反升，已連續4天都有上千人染疫，新一波疫情以來累計確診數逼近2萬大關，成了僅次於胡志明市的第2大疫情熱點。
由於越南目前Delta病毒擴散嚴重，廠商都不敢大意，市場亦擔憂封鎖時程拉長後續問題，加上受影響的第三季生產量是為了年底的歐美聖誕節等大型節慶備貨，但現在不只越南，其他東南亞主要加工代工廠都陷入疫情中，且加上船期延宕等問題，狀況嚴峻。
至於日本的疫情則逐漸升溫，雖然東京奧運的各國選手、教練和參訪團都處於疫情泡泡中，但日本東京近期的單日確診數仍是屢屢創新高。更神奇的是，絕大多數的確診者是在家中被感染。日經新聞報導，東京新增確診病例中，有61%是在家中被感染；在前幾波疫情中，這個比率不曾超過60%。
由於確診病患過多，開始出現醫院床位不夠的問題。日本首相菅義偉在2日提出了非重症患者基本上「先居家療養」的措施，以避免醫院床位全部都沒有，卻遭到許多國會議員反對，連自民黨內都有批評聲浪。於是他5日又改口：「非重症患者若是處於高危險情況也能住院，是否限制住院由地方政府與醫師自行判斷」。
跟越南疫情惡化是因為配合政策相反，日本疫情惡化是因為民眾都沒有積極配合防疫，雖然東京一直處於緊急事態，但民眾沒有顯露出對疫情的緊張，且對嚴格的疫情規範感到倦怠。政府呼籲餐飲業最晚8點歇業，但實際上許多業者卻已違規。針對民眾個人的「戴口罩」、「多待在家」等要求也不具強制性或罰則，當然會有民眾「偷偷來」或「懶得管」。
針對這狀況，日本首相菅義偉僅表示：「必須進一步提高警惕，徹底採取防治措施」，指出疫情正以前所未見的速度大量傳播，但還未頒布更嚴格的防疫政策，或是制定類似新加坡「與病毒共生」的鬆綁防疫政策，顯見日本政府仍在討論因應措施。
如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《新加坡稱4階段步入防疫新常態 台灣專家發聲了》以利了解。