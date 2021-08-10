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全美染疫住院數創6個月新高　阿肯色州ICU只剩8床

▲全美新增染疫和住院人數創6個月來新高，兒童也無法倖免，專家表示，Delta變異株比Alpha更容易傳染給兒童。（圖／美聯社／達志影像）
▲全美新增染疫和住院人數創6個月來新高，兒童也無法倖免，專家表示，Delta變異株比Alpha更容易傳染給兒童。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-10 15:18:29

（中央社紐約9日綜合外電報導）美國阿肯色州州長今天表示，州內加護病房（ICU）床位目前只剩8床。全美新增染疫和住院人數創6個月來新高，兒童也無法倖免，專家表示，Delta變異株比Alpha更容易傳染給兒童。

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路透社報導，德州州長艾波特（Greg Abbott）已要求醫院延後非緊急手術。美國南部許多州由於疫苗接種率低，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情嚴重。

根據路透社公衛數據統計，全美已連續3天平均每日新增10萬人染疫，過去一週增加35%。而路易斯安那州、佛羅里達州與阿肯色州，是過去一週人均新增病例最多的州。

過去一週，全美住院人數增加40%，而滯後指標死亡人數增加18%。

美國各地染疫住院的兒童人數也在上升，公衛專家將這個趨勢歸因於Delta變異株比最初的Alpha變異株更容易傳染給兒童。

阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson）在推特上說：「我們看到單日新增住院人數創新高，已超越先前紀錄。現在全州加護病房空床只剩下8床。」

共和黨籍的賀勤森呼籲民眾接種疫苗。他有許多選民因為受到疫苗假消息影響，遲遲不願接種。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，佛州昨天新增2萬8317人染疫創下單日新高。

路透社分析顯示，佛州住院人數也已連續8天創新高。佛州大多數學生預計本週返回校園，部分學區正在討論是否要求師生都必須佩戴口罩。

全美第2大教師工會主席昨天宣布改變方針，支持要求教師返回學校前必須施打疫苗，以保護尚未達到接種疫苗年齡的學童。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站數據顯示，截至台北時間10日上午11時21分，美國累計確診數達3594萬7913例，死亡數達61萬7318例。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1100810

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