佳格「以愛護愛」計畫關懷防疫不間斷！完美好事包超暖心

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台灣本土疫情持續嚴峻，幾乎每個家庭都受到衝擊。家中主要青壯族群不僅是重要的勞動主力與收入來源，隨著五月疫情的爆發、弱勢族群需要援助、圍堵疫情社會運作，都是靠社會主力族群的支撐與運作，讓台灣得以堅持至今。佳格食品集團總經理曹博睿表示「社會主力族群往往是最先付出、最晚被照顧，佳格感謝這段時間中堅族群的辛勞、也感謝疫苗施打者，願意以行動成為社會的保護力」。
也因此，佳格食品集團從去年國際疫情爆發至今，已陸續提供超過35萬份物資作為弱勢族群營養健康補給，佳格行銷經理王馨敏表示「社會中堅主力往往都是最先付出、但最晚受到照顧，現在期盼這群堅持保護弱勢的中堅族群感受到感謝與關懷」，隨著社會主力開始進入施打潮，佳格食品集團即日起發起「以愛護愛」公益關懷計畫，提供完成疫苗施打民眾營養補給、感謝以行動保護所愛。
今日台中社會局捐贈儀式正式起跑，由台中市社會局陳坤皇副局長出席，由佳格行銷經理代表將三萬份佳格好事包捐贈給台中市的服務志工，預計提供台中市438處社區照顧關懷點及19家身心障礙福利機構志工營養補給，希望為台灣的防疫加個好事；陳坤皇副局長表示「弱勢需要關懷，但照顧弱勢的志工們這段時間也辛苦了，感謝佳格的物資心意，也盼民眾也能給台中的志工一些掌聲」。
佳格聯手旗下三大品牌桂格、福樂及天地合補，預計捐贈25萬份的佳格好事包，包含福樂保久乳、桂格穀粉系列、桂格保健精華飲、天地合補消化菌粉等，每份價值110元、總計超過2700萬元，內容產品將隨機出貨，提供民眾營養健康補給。此外，有鑒於疫情期間民眾的不安與焦慮，佳格更徵求知名作家林立青、知名主持人海芬、知名主持人及作家穆熙妍等的同意，分享台灣日常發生的暖心故事，印刷成明信片，隨著好事包鼓勵民眾記錄下周遭遇到的正向經歷，希望接下來有更多好事發生，直到台灣重返美好日常。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。