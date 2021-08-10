COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

漢光37號實兵演習9月13日舉行　主力戰機將降佳冬戰備道

▲2019年國軍漢光35號演習，花壇戰備道起降演練幻象2000戰機升空。（圖／軍聞社提供）
▲2019年國軍漢光35號演習，花壇戰備道起降演練幻象2000戰機升空。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-10 13:25:47｜2021-08-10 13:28:26

漢光37號演習演練原訂7月登場，但因5月起全國實施三級警戒而延後。國防部今（10）日表示，漢光37號實兵演練9月13日至17日登場，在台灣海空域及本島、外離島地區異地同時實施，空軍三型主力戰機也將演練起降屏東佳冬戰備道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防部今日上午舉行「國軍民國110年災害防救整備」線上記者會。國防部作戰及計畫參謀次長室聯戰處長林文皇少將表示，漢光37號實兵實彈演習受疫情影響，調整於9月13日至17日，在台灣海空域及本島、外離島地區異地同時實施。

外界關注的屏東佳冬戰備跑道戰機緊急起降課目是否照常舉行，林文皇表示，將依計畫執行，但全程均以防疫為優先考量，並適切調整課目及參演兵力。林文皇指出，此次漢光結合第三季戰備任務訓練，在各作戰區實施，不會特別邀請外賓來參與；另外，演習視同作戰，依敵情威脅、設計想定狀況、演練循序執行，無法對外詳細說明演習時間、課目等動次。

國內共有6處可供戰機起降的公路戰備道，2011年11月17日，國軍「長青12號」操演原定在佳冬戰備道完成戰機與慢速固定翼機起降與整備，但是由於當天清晨下雨，跑道的水分飽和量過高，空軍擔憂戰機降落會產生水飄，因此取消定翼機起降項目，改為低空掠過的衝場，只有執行陸航的CH-47SD直升機吊掛補給物資等訓練，成為至今唯一還未實施戰機起降驗證的戰備道。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.21%26.79%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.18%5.82%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.14%80.86%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
68.28%31.72%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀