漢光37號實兵演習9月13日舉行 主力戰機將降佳冬戰備道
漢光37號演習演練原訂7月登場，但因5月起全國實施三級警戒而延後。國防部今（10）日表示，漢光37號實兵演練9月13日至17日登場，在台灣海空域及本島、外離島地區異地同時實施，空軍三型主力戰機也將演練起降屏東佳冬戰備道。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-10 13:25:47｜2021-08-10 13:28:26
國防部今日上午舉行「國軍民國110年災害防救整備」線上記者會。國防部作戰及計畫參謀次長室聯戰處長林文皇少將表示，漢光37號實兵實彈演習受疫情影響，調整於9月13日至17日，在台灣海空域及本島、外離島地區異地同時實施。
外界關注的屏東佳冬戰備跑道戰機緊急起降課目是否照常舉行，林文皇表示，將依計畫執行，但全程均以防疫為優先考量，並適切調整課目及參演兵力。林文皇指出，此次漢光結合第三季戰備任務訓練，在各作戰區實施，不會特別邀請外賓來參與；另外，演習視同作戰，依敵情威脅、設計想定狀況、演練循序執行，無法對外詳細說明演習時間、課目等動次。
國內共有6處可供戰機起降的公路戰備道，2011年11月17日，國軍「長青12號」操演原定在佳冬戰備道完成戰機與慢速固定翼機起降與整備，但是由於當天清晨下雨，跑道的水分飽和量過高，空軍擔憂戰機降落會產生水飄，因此取消定翼機起降項目，改為低空掠過的衝場，只有執行陸航的CH-47SD直升機吊掛補給物資等訓練，成為至今唯一還未實施戰機起降驗證的戰備道。