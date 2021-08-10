快訊／再重回個位數！今僅增3例本土確診、1例死亡個案

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為3例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之3例本土病例(其中1例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為1例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年8月2日至8月7日。個案分布均在新北市；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案13568)，為50多歲女性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，6月14日出現發燒、呼吸喘等症狀至醫院採檢，6月15日檢驗陽性並住院，6月17日確診，8月6日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月8日累計公布14,583位確診個案中，已有13,103人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為2例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自法國(案15899)、美國(案15900、案15901)、印尼(案15904)及瑞士(案15906)入境，入境日介於6月28日至8月8日\。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,243,540例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,226,482例排除)，其中15,798例確診，分別為1,299例境外移入，14,446本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計814例COVID-19死亡病例，其中806例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、臺北市309例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。