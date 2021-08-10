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高端疫苗年底交貨非提前　陳時中爆還有兩關卡

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高端疫苗年底交貨500萬劑非提前，是按合約時程交貨。（圖/食藥署提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高端疫苗年底交貨500萬劑非提前，是按合約時程交貨。（圖/食藥署提供）

記者顏真真/台北報導

2021-08-10 15:50:45｜2021-08-10 16:56:27

國內疫苗庫存量吃緊，高端表示與政府簽訂的500萬劑新冠肺炎疫苗採購合約，有信心在年底前提早交貨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日表示年底交貨不是提前交貨，是按照合約交貨，他也希望交貨速度可以盡速，但高端疫苗交貨還面臨兩關卡，一是製造流程是否跟上，另一個就是封緘檢驗是否合格，所有都需要經過檢驗才行，因此仍有變數。

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對於高端疫苗表示年底可提早交貨，陳時中今日在記者會上表示，高端疫苗供貨有訂一定時程，本來在年底就要交這樣的數量，年底交貨不是提前交貨，年底交500萬劑是原本合約規定，是按合約交貨，也希望交貨速度可以盡速。

此外，陳時中也提到，高端疫苗還面臨兩個關卡，製造流程是否跟上是一個，封緘檢驗是否合格也是一個，所有都需要經過檢驗才行，其中有變數。

至於另一款國產疫苗聯亞，陳時中表示目前緊急授權使用（EUA）的審查還沒有進行，這是專業的審查，就讓專業的去進行。

有關指揮中心日前公布高端疫苗檢驗封緘數批疫苗須補件，陳時中則說相關補件都由專家把關持續進行，以意願登記數據分析，高端疫苗供應量一定可以在效期前完成接種，比較擔心供應不夠多，不擔心打不完。

▲新冠炎本土感染爆發，全台本土病列地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠炎本土感染爆發，全台本土病列地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月10日累計14446例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月10日累計14446例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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