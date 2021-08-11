打2劑疫苗境外生可直接入境？陳時中：仍需居家檢疫14日

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陳時中表示，境外生入境都要做居家檢疫14日，目前是要在學校宿舍，或是由防疫旅館、集中檢疫所來協助，這數目需要盤點出來；不過，目前不會說打疫苗的人就不需檢疫，畢竟近期不管什麼廠牌的疫苗，都出現打了2劑疫苗仍染疫的個案，因此我方也不能鬆懈。
另針對未來是否會開放疫苗的「數位證明」，以方便國外已施打2劑疫苗的國人入境？陳時中說，目前會對國外回來的旅客做調查，了解他們是什麼時候打過疫苗，這可做為一個參考。
陳時中認為，現階段對於疫苗護照，大家關注的還是承不承認這個證明，但如果是自填的訊息，在政府看來是無法當作一個依據；政府沒辦法因為民眾拿了一張卡，上面寫了有打疫苗，就讓他轉換成一個正式證明，還是要有個官方依據。
陳時中說，目前我方也跟各國在談，看要如何雙邊承認疫苗證明，這部分會由外館邀請各國來討論，看雙方的要求各是什麼。
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