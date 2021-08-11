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打2劑疫苗境外生可直接入境？陳時中：仍需居家檢疫14日

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-11 14:50:25

隨著時序越來越接近開學，各界關注境外生入境在防疫上要如何規劃。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）回應，境外生入境還需由教育部統計有多少人，不過目前不會讓打疫苗者就免檢疫入境，還是要居家檢疫14日。

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陳時中指出，境外生入境是依照教育部的規定，但防疫方面是要一起討論，把相關原則弄清楚，但指揮中心也不知道境外生有多少人，還是要經由教育部統計。

陳時中表示，境外生入境都要做居家檢疫14日，目前是要在學校宿舍，或是由防疫旅館、集中檢疫所來協助，這數目需要盤點出來；不過，目前不會說打疫苗的人就不需檢疫，畢竟近期不管什麼廠牌的疫苗，都出現打了2劑疫苗仍染疫的個案，因此我方也不能鬆懈。

另針對未來是否會開放疫苗的「數位證明」，以方便國外已施打2劑疫苗的國人入境？陳時中說，目前會對國外回來的旅客做調查，了解他們是什麼時候打過疫苗，這可做為一個參考。

陳時中認為，現階段對於疫苗護照，大家關注的還是承不承認這個證明，但如果是自填的訊息，在政府看來是無法當作一個依據；政府沒辦法因為民眾拿了一張卡，上面寫了有打疫苗，就讓他轉換成一個正式證明，還是要有個官方依據。

陳時中說，目前我方也跟各國在談，看要如何雙邊承認疫苗證明，這部分會由外館邀請各國來討論，看雙方的要求各是什麼。

▲8月11日全台本土個案新增12例。（圖/NOWnews製表）
▲8月11日全台本土個案新增12例。（圖/NOWnews製表）

▲8月11日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲8月11日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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