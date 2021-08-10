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當年助美反恐軍閥也變節　阿富汗政府雪上加霜

▲在一名親阿富汗政府的重要地方軍閥變節來投後，塔利班今天拿下戰略要地沙曼岡省的省會，幾已掃平阿富汗北部，讓首都喀布爾政府的政治危機加劇。（圖／美聯社／達志影像）
▲在一名親阿富汗政府的重要地方軍閥變節來投後，塔利班今天拿下戰略要地沙曼岡省的省會，幾已掃平阿富汗北部，讓首都喀布爾政府的政治危機加劇。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-10 15:09:32

（中央社喀布爾9日綜合外電報導）在一名親阿富汗政府的重要地方軍閥變節來投後，塔利班今天拿下戰略要地沙曼岡（Samangan）省的省會，幾已掃平阿富汗北部，讓首都喀布爾政府的政治危機加劇。

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「華爾街日報」指出，塔利班（Taliban）兵不血刃取得沙曼岡省省會艾拜克（Aibak）前，過去3天已拿下其他4個鄰省省會。如今塔利班可以全力攻取阿富汗北部的重鎮大都會馬薩里沙利夫（Mazar-I-Sharif）。

人口約50萬的馬薩里沙利夫現已孤立無援，今天更遭塔利班部隊四面八方攻擊，外界憂心早晚要淪陷；此外，阿富汗政府軍在西部大城赫拉特（Herat）也得與叛亂份子交戰。

戰場連番失利讓阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）面臨更大的改弦更張壓力與要他下台的聲浪；甘尼現只聽信一小撮幕僚，且頻頻撤換重要閣員與軍隊司令。政府內部一名高層警告，除非所有反塔利班的政治勢力能團結並齊心作戰，否則喀布爾幾週內恐要淪陷。

美國一手資助與訓練出的阿富汗政府軍屢屢不戰而退，現只能靠國家安全情報總局的精銳特戰單位、各地穆斯林軍閥所屬的民兵來抵抗塔利班。

前阿富汗駐英國大使瓦里（Ahmad Wali Massoud）是前傳奇民兵司令馬樹德（Ahmad Shah Massoud，2001年遭蓋達組織暗殺身亡）的胞弟，他說政府軍完全沒有為貪汙政府與腐敗政客賣命的動力。

瓦里說：「他們不為（總統）甘尼作戰，甚至連被善待都沒有，幹嘛要賣命。他們與塔利班好得很，這也是為何他們常倒戈相向或不戰而走。」

雖然之前不乏低階指揮官投降，但今天變節的前沙曼岡省參議員、「回教聯盟」（Jamiat-e-Islami）黨重要軍閥阿吉米（Asif Azimi）則非等閒，也是至今政府軍裡最重量級的變節。

回教聯盟黨大多為阿富汗少數族裔的塔吉克人，之前由馬樹德領導，在美國2001年揮師阿富汗進行反恐戰爭前，回教聯盟黨是反塔利班的「北方聯盟」龍頭。如今連阿吉米都倒戈，恐引發其他關鍵勢力紛紛效尤的骨牌效應。

阿吉米接受電訪時解釋，回教聯盟黨在1980年代就是為反抗蘇聯撐腰的魁儡政府、建立伊斯蘭教義政權而生，2001年與美國合作反恐戰爭已然走偏，「如今這個政府也是美國魁儡，並非我們所要的伊斯蘭政府，誰與這個政府作對我們就支持誰」。（譯者：陳亦偉）1100810

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