高科技虛擬攝影棚落成　橘子嘉年華線上展會體驗再升級

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉柏園也指出，這次找來更多活動夥伴，希望連結更大社群，期待今年暑假讓玩家們有全新體驗，也希望逐漸形成寒暑假最大盛會。他指出，疫情影響許多產業的步調，這些都是疫情底下的必然，過去社會也經歷各種困難與辛苦，但我們總是能夠突破，疫情再強最終會成為歷史，而橘子集團希望在此期間，能帶給觀眾與玩家歡樂元素。
劉柏園強調，這次串聯集團服務與各領域夥伴，合力在暑假推出進化版的橘子嘉年華。透過全新落成的G Studio高規格虛擬實境技術，展現不同於以往的節目形態，期待除了能帶給觀眾更具張力的泛娛樂內容，也希望從中探索下個世代的新型態展會樣貌，打造出屬於台灣的重量級策展品牌。
橘子集團旗下策展品牌「橘子嘉年華」，從2020開始逐步累積能量，今年全面移至線上從以往的3天擴大到5天，策劃從遊戲跨足泛娛樂領域的豐富內容，並串結旗下beanfun！與集團遊戲、支付、電商、媒體四大領域服務，期能突破200萬觸及人數、並持續拉高每天最高同上人數，成為今年暑假最盛大的展會活動。
根據英國分析公司MIDiA Research調查，疫情造成全球線上直播類型的表演形式不斷成長，2021年以來有更多展會以全線上策展的方式，與目標族群持續分享資訊及同樂；橘子集團為了能持續打造出更具前瞻性、更讓觀眾喜愛的展會，於內湖集團總部搭建高規格的的攝影棚 G Studio，以Pixtope Monitor以及Ncam等虛實整合技術，將媲美廣告電影拍攝等級規格帶入直播節目，橘子嘉年華暑期版即是使用G Studio的技術，將融合各種虛實場景，號召所有用戶一同線上狂歡，期待推升業界標準、樹立新里程碑。
「橘子嘉年華暑期版」從集團服務出發，更邀請來自各領域夥伴助陣，包括亞洲最具影響力的聲音社群品牌KKBOX、全台最大ACG展會開拓動漫祭（Fancy Frontier，FF）、Yahoo奇摩、Razer、咖啡廣場，集結眾力建構出橫跨遊戲、支付、電商、ACG、音樂及生活消費的全新展會，逐步奠定策展品牌的高度及影響力。
「橘子嘉年華暑假版」將在8月18日(三)線上正式開展，邀請數十組重磅藝人、玩家、網紅、原創作家、插畫家、Podcaster線上同歡，帶來連續5天不間斷的精彩泛娛樂線上直播內容，其中包括邀請虛擬偶像「貝塔虎妮」擔任嘉賓，虎妮也特別訂製「橘子嘉年華」限定配色偶像服，並在展前記者會上首度亮相。另外，透過KKOBOX邀請日本知名動漫歌姬ASCA首度「親臨」台灣，透過G Studio連結台日現場，讓粉絲在線上與偶像零距離互動。
beanfun! 整合台灣遊戲橘子、樂點、有閑娛樂電商、橘子支付等資源，將實體展會的闖關概念轉移至線上：8/16起，只要透過beanfun!橘子嘉年華服務完成「遊戲CHILL嗨嗨」、「飛越文學星」、「KKBOX Volume Up!」、「有閑簽到趣」、「GASH一點開玩 女神收藏計劃」、「橘子支付消費滿額贈」、「beanfun!透中午寶箱」等闖關任務，就有機會獲得beanfun! 零用金、GASH點數、有閑優惠券與遊戲周邊等豐富好康。
8/18(三)活動正式開跑：橘子嘉年華前夜祭由「開拓Online祭」打頭陣，開拓動漫祭攜手虛擬偶像貝塔虎妮一同進行線上動漫演唱秀；當日VTuber杏仁咪嚕亦將出席，搭配貝莉莓、瑀熙、奎丁等知名網紅，進行《CSO絕對武力》趣味對決；KKBOX、beanfun!文學星、漫畫星也將帶來精采音樂演出及座談。
而為服務廣大玩家，橘子熱門遊戲全員到齊：8/19(四)《彈射世界》生放送、8/20(五)《跑跑卡丁車》韓國旅行應援團、8/21(六)《天堂M》旗幟戰菁英賽第四季、8/22(日)《新楓之谷》BOSS 挑戰賽，將邀請知名實況主及世界賽選手參與，與各路玩家線上比拚。遊戲直播期間，所有賽事將使用全球領先的玩家生活潮流品牌Razer提供之電競設備，讓現場參賽者、線上觀戰玩家都能夠有最順暢的遊戲、觀戰體驗。
除線上虛擬好禮之外，還與深受年輕遊戲玩家喜愛的咖啡廣場合作，推出限定發行的「橘子嘉年華咖啡廣場聯名禮盒」，只要關注橘子嘉年華精彩直播節目，就有機會獲得限量禮盒。