外媒社論指台灣是獨立國家　籲美日對台議題不應模稜兩可

中國近來軍事行動頻頻，台海局勢升溫，美國跟日本也曾經表態，該重視台灣問題。日本最大的英文報紙《日本時報》9日時刊登社論，直指台灣從各方面來看都是一個獨立的國家，呼籲美國與日本接受這件事情，並為了區域穩定，不應再用模稜兩可的態度對待台灣。





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這一篇社論是由澳洲國立大學克勞福德公共政策學院榮譽教授查克（Ramesh Thakur）撰寫，文中指出，中國以及美國在目前東海以及南海的局勢中，可以看出已經將彼此視為對手，並且在各國之間展開了地緣政治的較量。不過隨著競爭的同時，中國在政治、軍事、經濟甚至是心理上，都已經佔上風，許多印太國家已已經對此作出應變。





中國最近展現權力整合的證明即是全面治港，而就地緣政治來看，下一個目標就是台灣。中國國家主席習近平很有可能趁中國共產黨建立百年之際，在他掌權之時，實現兩岸統一的計畫。





這對於美國以及其在亞太地區的盟友來說，將會是重大戰略失敗，對於亞洲民主發展亦是如此。這也會違反美國、日本、澳洲、印度所組成的「四方安全對話」對於民主價值的共同承諾。





文中引用兩段知名歷史教訓，提到如何可以阻止中國武統台灣。其中之一是1950年，美國時任國務卿艾奇遜沒有把朝鮮半島納入美國在太平洋地區的防線，最後導致1950年6月爆發韓戰。當時分析認為，朝鮮半島未納入防線，等於允許各國可以攻擊韓國。





另一個例子則是1990年7月，美國駐伊拉克大使葛雷斯派（April Gillespie）向時任伊拉克總統表示，華府對於伊拉克與科威特的國界爭議「沒有意見」。不論葛萊斯派是否在傳達官方政策，但結果就是伊拉克對科威特發動攻擊。當時葛雷斯派傳達的訊息，讓伊拉克認為，若對科威特發動攻擊，美國也不會有強烈軍事反應。





文中指出，因為歷史及策略背景改變，迫使日本和美國必須停止用模稜兩可的態度對台灣，才能促進區域穩定，美國以及日本近來也多次表達保衛台灣的決心。例如，美國知名外交官、美國對外關係委員會主席哈斯（Richard Haass）與塞克斯（David Sacks）合著的文章《外交事務》（Foreign Affairs）中提到，美國對台灣採取「戰略清晰」政策的時機已經到來；日本副首相麻生太郎也在7月5日就表示，如果有任何嚴重的緊急事件，日本和美國會出手幫助台灣；日本更打破傳統，在2021年的國防白皮書中，提到了台海穩定的重要性。





作者在文中提及台灣歷史以及台灣所擁有的領土、人口、資源，指出台灣是完全符合所有主權獨立國家的標準，且自1990年代開始，一直是活躍的民主國家，經濟表現也優於許多國家。





文中直指台灣堅持使用「中華民國」當作官方稱呼，並沒有任何好處，應該正式自稱是「台灣」。為了防止台灣因此受到經濟懲罰，七大工業國（G7）也應該要正式承認台灣，並且建立全面的外交關係。





文中批評，許多國家太過懦弱或膽小，被迫接受姑息政策，擔心若是承認台灣在國際上的地位，會引起中國不滿並採取軍事行動。各國的理想狀況是，中國融入國際秩序，也許有一天中國會尊重民主選擇、承認台灣作為一個獨立國家存在的權利。但作者認為，這無法解決台灣的狀況，且拖得越久，軍事對抗的代價也會更高。若是爆發軍事衝突，中國的損失也會更多，造成經濟穩定以及國際名聲重大挫敗。





作者在文末表示，模稜兩可和法律擬制已經夠了，最好的方法就是承認台灣是一個主權國家，在外交上全面承認台灣，並且在互惠的基礎上互設大使館。



