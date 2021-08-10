不想去安親班！小一女童怒寫「抗議信」嗆爆爸媽：真是的

不少雙薪家庭的父母因為平常要上班，只好將下了課的小孩送往安親班、補習班，不過，就有一名就讀國小一年級的女童對此相當不滿，甚至因為「不想去安親班」而寫了一封「抗議信」嗆爆爸媽，而內容曝光後，網友也笑翻，直呼「真的太可愛」。





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有名女網友在社群平台《Dcard》上以「同事女兒不想去安親班的抗議信」為題發文，表示她同事有個就讀小一的女兒，為了不想去安親班，所以寫了一封抗議信表達不滿。





▲女網友PO出同事女兒的「抗議信」。（圖／翻攝自《Dcard》）

我為什麼一定要去安親班？為什麼不能去別的地方，妳知不知道老師現在一直在考九九乘法表，那個考這個考，別的能去的地方有那麼多，有大姨家還有阿嬤家，那麼多地方可以去，為什麼一直推我去安親班，真是的

同事女兒還說，「我現在氣松松（氣沖沖），要安慰也太晚了，因為每次都是假的，到明天發生同樣的事直接開罵，爸爸每次都說弟弟年紀比我小要讓弟弟，既然什麼都讓弟弟，那妳老了我就不養妳了，就讓弟弟來養妳吧」。





除了寫下長長的「抗議信」，原PO同事的女兒還在背後畫了一張「魔鬼媽媽」，甚至還貼心地在左上角寫「從這翻」，讓同事和原PO看完簡直笑翻，「一早看到這個，直接融化了」。





▲同事女兒還畫了一張「魔鬼媽媽」。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也有網友表示，「希望她家長可以聽聽她的想法、和她交流，不要只會用逼迫的方式，久了只會讓小孩變的壓抑」、「到底為什麼會覺得大的一定要讓小的？ 最後一句會這樣講表示羅馬不是一天造成的，建議家長好好關心孩子，不要讓孩子覺得心理不平衡」、「看到一個小一的女孩子，已經覺得一直讓弟弟不平衡到直接表示以後弟弟養你們，感覺很難過」、「希望家長能重視孩子想表達的感受，不要只覺得童言童語，可愛而已」。（編輯：郭佩蓉）



