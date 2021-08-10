中市YouBike2.0　議員：原縣區偏低

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周永鴻指出，台中市截至今日設置YouBike 2.0 共668站，其中最多站點前三名都在原市區，分別是西屯區105站、北屯區81站、南屯區65站。然而原縣區神岡、大雅等12區除了原1.0站點旁建置2.0站點以外，至今尚未新增站點。原縣區164.2萬人佔台中市58.2%人口，目前卻只有217個YouBike 2.0站點，佔全部站點32.4%。
周永鴻要求，交通局應加速原縣區YouBike2.0建置速度，才能提升原縣區的公共運輸可及性，讓更多市民能用YouBike 2.0通勤、通學和遊憩。
另外，YouBike 1.0 退役後去向。他指出108年台北市有1201輛1.0單車讓微笑單車公司報廢，最後只回收三萬多元。既然台中市與微笑單車簽訂的合約中，車輛屬於市府財產，市府應儘速規劃1.0屆齡退役後的活化計畫。將車輛改造成通用設施或建設裝置，讓民眾可以在公園、活動中心、關懷據點等處休憩健身。
交通局長葉昭甫說，「iBike倍增計畫」去年底正式啟動，將「iBike1.0」全面升級為「YouBike2.0」系統，並再新增1,000站，初期優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，採取區域性設站規劃方式，截至今年8月9日已建置679站「YouBike2.0」，且台中各行政區皆已設有2.0站點，交通局將持續於山、海、屯區設站，擴大公共自行車服務範圍。
「iBike1.0」設備汰換部分，葉昭甫表示，「iBike1.0」自103年開始推動至今，相關設備已陸續達到使用年限，考量騎乘品質、安全性、便利性及建置規模，升級系統為「YouBike2.0」，汰換設備正研議處理方式。