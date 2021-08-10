中市YouBike2.0　議員：原縣區偏低

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交通局長葉昭甫說，「iBike倍增計畫」去年底正式啟動，將「iBike1.0」全面升級為「YouBike2.0」系統，並再新增1,000站，初期優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，採取區域性設站規劃方式，截至今年8月9日已建置679站「YouBike2.0」，且台中各行政區皆已設有2.0站點，交通局將持續於山、海、屯區設站，擴大公共自行車服務範圍。

「iBike1.0」設備汰換部分，葉昭甫表示，「iBike1.0」自103年開始推動至今，相關設備已陸續達到使用年限，考量騎乘品質、安全性、便利性及建置規模，升級系統為「YouBike2.0」，汰換設備正研議處理方式。